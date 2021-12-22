台股開盤上漲16.47點 台積電開盤上漲1元

台股今(22)日開盤上漲16.47點，開盤指數17,805.74點；台積電（2330）開盤上漲1元，開盤價598元。

群益投顧說，指數重回月線之上，且站穩 3 日、 12 日均線，化解短期技術面轉弱壓力。假期影響交投熱度，短線可能繼續震盪整理，盤面傾向個股表現為主。 操作上，持續鎖定短多標的，參考短期技術面變化，區間操作換股因應。

周二(21日)美股四大指數收盤上漲：道瓊指數上漲560.54點、漲幅1.6%，那斯達克指數上漲2.4%，標準500指數上漲1.78%，費半指數上漲3.35%。

第一金投顧表示，前一天盤後公布的企業財報亮眼提振市場氛圍，美光股價大漲 10.54%，Nike 股價大漲 6.15%。知情人士透露美國總統 Joe Biden已立即與參議員 Joe Manchin 再度通話，雙方溝通彼此的底線，白宮方面仍有信心在明年可以推動法案過關；此外，白宮也公布新的防疫指引，聯邦政府將購買 5 億劑居家快篩試劑發送給美國民眾進行自我檢測，且保證不會封鎖或停校，已接種疫苗的人仍可以維持聖誕假期計劃，並鼓勵民眾接種第三劑疫苗。

統一期貨說，周二外資期貨淨空單減少1,229口至25,413口，十大交易人與特定法人合計買進1,485口。週選支撐與壓力區落在17,600至18,000點，P/C Ratio升至1.15，整體籌碼中性看待。

三大法人周二集中市場合計買超154.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超105.6億元，投信買超37.7億元，自營商（自行買賣）買超61.億元，自營商（避險）買超5.3億元。