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富邦證券輔導倍力資訊 22日掛牌戰略新板

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券輔導倍力資訊22日掛牌戰略新板，董事長兼總經理許金隆領導的倍力資訊為第六檔於興櫃戰略新板掛牌的企業(富邦證券/提供)
富邦證券輔導倍力資訊22日掛牌戰略新板，董事長兼總經理許金隆領導的倍力資訊為第六檔於興櫃戰略新板掛牌的企業(富邦證券/提供)

富邦證券輔導的國內外軟體解決方案商倍力資訊（6874），今(22)日正式登上戰略新板掛牌，為第六檔於興櫃戰略新板掛牌的企業，為資本市場注入一股新成長動能。

倍力資訊成立於1999年，以「匯聚台灣軟體智慧，協力開拓國際市場，成為世界級的軟體整合服務公司」為願景，提供企業資訊系統開發所需的完整軟體解決方案與技術服務，目前主要服務項目以集團合併報表資訊系統、公/私有雲建置、資安服務、系統智慧管理、軟體機器人、專業服務等技術進入門檻較高的軟體產品與服務為主。

倍力研發團隊開發建構出一套『集團合併報表資訊系統』(簡稱GCRS)，以協助上市櫃企業能及時與有效率地完成合併財務報告書，大幅降低集團內部溝通與作業的成本，在金管會積極推動公司治理藍圖3.0提升上市櫃公司資訊揭露時效及品質下，企業採用倍力資訊GCRS系統可達到事半功倍的效果，目前，國內已經有超過200家上市櫃公司與國外兩家客戶採用，而該系統更在2019年榮獲世界組織WITSA (World Information Technology and Services Alliance) 全球 ICT 卓越獎中的 Digital Innovation Award 傑出數位創新獎，為當年度台灣唯一獲傑出數位創新獎項的廠商，深獲國際資訊組織的肯定。

倍力資訊表示，目前全世界已有超過115個國家強制或允許採用IFRSs(國際財務報告準則)，該GCRS系統將可協助集團企業產製合併財務報表，產出符合IFRS 財務報表及集團合併財務報告書，因此，疫情後將加速推動IFRSs國際區域的GCRS市場開發，是倍力資訊未來重要的國際化發展。在企業永續發展的潮流帶動下，GCRS系統正是ESG大趨勢下的最佳系統解決方案，未來成長可期。截至今年前三季自結營收達9.96億元，稅後淨利0.548億元，已經超越去年全年度水平，每股稅後盈餘4.57元。

軟體

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