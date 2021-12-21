亞股走揚 台股漲120點收17,789點
不畏美國拉回整理，亞股今（21）日表現與美股脫鉤，亞洲主要指數呈現走揚，台股開平後走高，午盤過後漲幅擴大，一度大漲156點，尾盤賣單調節台積電（2330），使加權指數終場上漲120點，收在17,789點，成交量達2,585億元。
盤面上，記憶體族群表現相對強勢，主要因記憶體晶片製造大廠美光公布強勁財報，並且因網路、資料中心和車廠客戶的強勁需求，交出優於預期的財測，因此間接激勵台灣記憶體族群股價。
展望後市，日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，FOMC會議決議大致符合市場預期，儘管明年可能升息三次，惟聯準會（Fed）主席鮑爾保證不會在完成縮減QE前就開始升息，舒緩市場加速緊縮擔憂。
台股盤面資金明顯輪動，電子、傳產及金融輪番上揚，呈現良性輪動，大盤價漲量增，重新站上所有均線，目前中期均線月線、季線、半年線及年線維持多頭排列，多方格局持續，近日仍有部分國家加強疫情管制措施，所幸Omicron可控的預期漸增，市場對疫情的擔憂趨淡。
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