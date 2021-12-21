類股輪動這麼快要怎麼操作？ 法人說只要這一招

台股高檔震盪，在萬八關卡心理壓力偏大下，指數上漲空間不大，且類股輪動快速，可能今天大漲明天就下跌，投資人該如何操作?才能趨吉避凶呢，法人傳授操作秘訣，「買黑賣紅，區間操作」，主流股逢壓回就找買點，有法人坦言，簡單來說，就是「先找好標的，等著它漲」。

台股昨日失守月線，大跌143.48點作收，美股周一下跌，台股今（21）日以17,686.84點小紅開出，早盤一度翻黑下滑至17,652.32點，之後往上拉升，指數收復5日線及月線，盤中大漲逾百點，證券分析師張陳浩表示，盤面上多頭領漲股以金融股、光學股帶頭，另外，IC設計股及元宇宙概念股也是強勢指標。

張陳浩說，本周的操作難度高，類股輪動更加快速，目前看來，主流股由電子股擔綱，且在增溫中，傳產則是休息，主要受美國總統拜登的重建美好未來法案未過關有關，但是，他強調，1.75兆美元的法案終究還是會通過，包括鋼鐵、太陽能等股仍有表現機會，現階段在布局上，首選低位階，且經過整理的族群，例如散裝航運、面板等，看好裕民（2606）、新興（2605）、台航（2617）、彩晶（6116）等股值得關注。

張陳浩強調，盤面上的主流股包括IC設計、元宇宙概念股等也是可以留意，包括智原（3035）、亞信（3169）、歐買尬（3687）等，但是以逢壓回再接為主，不建議追高，他坦言，在目前指數位於相對高檔，類股輪動下，「先找好標的，等著它漲」是一個賺錢機率高的操作策略，鎖定元宇宙、第三代半導體、低軌衛星等族群來布局，另外，電動車則要等量縮整理近尾聲時再找買點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股在萬八的心理關卡下大盤高檔震盪，盤中漲停家數仍多，指數空間不大，但具題材個股則是短線輪漲的表現，在選股上以明年成長性高、市場追逐的題材股、集團及投信作帳標的為首選，但是要記住，操作上是「買黑賣紅，區間操作」，逢低布局元宇宙、半導體、電動車、遊戲等族群，原物料股部分可以留意鋼鐵、運輸股。

證券分析師黃漢成表示，美國Fed明年可能升息的利空已反應，台股表現相對強勢，在高檔震盪整理後有機會突破，但仍要看美股的表現，在類股輪動快速下，低位階的原主流股、及低位階績優股可以逢壓回找買點，短線採區間操作。

黃漢成指出，原主流股包括元宇宙、低軌衛星、汽車電子、IC設計等，都可以逢壓回再找買點，但不要追高，至於若是想波段操作的投資人，可以等壓回2~3成時再找進場點，不過，他認為，以目前的時點來看，較適合採取短線操作。