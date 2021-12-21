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剛起漲就休息 鋼鐵股今翻綠

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導
鋼鐵股今日漲多回檔。示意圖／路透
鋼鐵股今日漲多回檔。示意圖／路透

鋼鐵股今（21）日漲多回檔，盤中指數下跌，跌幅1.2%。鋼鐵指數昨試圖突破半年線，但仍不敵壓力收上影線，今回檔回測5日支撐。昨天漲停的中鋼構（2013）今回檔下跌3.42%，跌幅最重的是官田鋼（2017）3.81%，其餘個股多下跌1至2%。

中鋼構昨買盤強勁，拉出一根長紅直奔漲停板，今賣壓出籠，盤中股價回檔，下跌2.1元至59.3元，跌幅3.42%。獲投信連續4天買盤的東和鋼鐵（2006），今下跌1.2元至67.5元，跌幅1.75%。外資連買4天的大成鋼（2027）也回檔，下跌1.25元，回至47.5元，跌幅2.56%。官田鋼跌勢最重，跌幅3.57%。

相較其他鋼鐵股漲多回檔，春源（2010）反而跳空上漲，盤中上漲0.95元，來到25.55元，漲幅3.86%。

鋼鐵股 中鋼構

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