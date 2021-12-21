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聯電再傳漲聲 不畏法人連8賣、股價守穩季線上

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
聯華電子。（本報系資料庫）
聯華電子。（本報系資料庫）

聯電（2303）再傳出漲價消息，在明年元旦調漲長約客戶報價後，再傳出明年3月將調升全品項晶圓代工報價，漲價消息激勵今（21）日股價開高，站穩在季線之上，盤中漲幅逾1%，不畏外資及投信連八賣的壓力。

聯電不對市場傳聞表示意見，不過，來自IC設計公司的消息，明年3月起，聯電將調升全品項晶圓代工報價，漲幅約5～10%，據了解，這次漲價主要是中小型IC設計公司。

聯電明年起將漲價，包括長約客戶及中小型IC設計公司，法人看好有助進一步拉升毛利率表現，提早達成4成的目標。

聯電在遭外資降評後，持續遭到法人賣出，連日來遭外資及投信賣超，外資連續8個交易日賣超聯電，合計賣超24萬9,197張，投信也是連續8個交易日賣超聯電，合計賣超61,734張。

聯電昨日遭三大法人齊賣，合計賣超30,283張，今日傳出除了明年元旦將調漲長約客戶報價之外，3月起將調升全品項晶圓代工報價5~10%，聯電在年底兩度傳出漲價消息，早盤以62.6元開高後一度拉升至63.3元，盤中漲幅1.28%。

聯電守在季線之上，台積電（2330）早盤以597元開出，下跌1元，盤中一度翻紅拉升至599元。

聯電 晶圓代工 漲價

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