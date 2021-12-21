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神盾擬入股芯鼎、股價漲停鎖死 凌陽同步上漲

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為神盾財務長張家麒。中央社
圖為神盾財務長張家麒。中央社

指紋辨識IC大廠神盾（6462）將參與凌陽（2401）旗下芯鼎私募案，同時公開收購其股權，預計將取得2成以上股權，今（21）日兩家公司同步大漲，神盾開高後直衝上漲停121元鎖死，排隊等買單超過1,000張，凌陽早盤漲幅逾1%。

神盾將認購芯鼎（6695）私募，預計認購1萬張，每股65.2 元，投資金額6.52億元，另外，神盾將公開收購芯鼎普通股，每股收購價67.2元，預定最高收購數量為1萬張，預定最低收購數量8,000張，預估計將投資5.38~6.72億元。

市場估計，神盾參與認購芯鼎私募及進行收購，預計將投入超過13億元，取得2成以上股權，將成為最大單一股東，有助未來擴展電腦視覺應用市場。

神盾今日以115元開高後直衝上漲停121元鎖死，早盤排隊買單超過1,100張；凌陽將以每股67.2元出售芯鼎8,000張，交易總額5.38億元，處分利益4.5億元，預計可在明年第1季認列收益；今日以38.6元開高，一度拉升至39.2元，盤中漲幅1.95%。

神盾 認購 凌陽

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