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台股開盤上漲17點 台積電開盤下跌1元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。 聯合報系資料照
台股。 聯合報系資料照

台股今(21)日開盤上漲17.73點，開盤指數17,686.84點；台積電（2330）開盤下跌1元，開盤價597元。

群益投顧說，大盤指數在12月17,988見高以來，第二度回測月線，月線為短期行情多空分界，沒站穩格局就偏弱，操作保守觀望，再往下支撐看12月開盤價17,428點。

群益投顧表示，行情點火依賴內資，觀察投信買超個股是否普遍轉強，當天行情走勢才容易走多方，除非見盤面有明顯主流，否則操作以短打為主，不增加部位。

周一(20日)美股四大指數收盤下跌：道瓊指數下跌433.28點、跌幅1.23%，那斯達克指數下跌1.24%，標準500指數下跌1.14%，費半指數下跌0.76%。

統一期貨說，外資周一期貨淨空單增加1,228口至26,642口，十大交易人與特定法人合計賣出341口。週選支撐與壓力區落在17,500至18,000點，P/C Ratio降至0.94，整體籌碼中性看待。

三大法人周一集中市場合計賣212.6超億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超194.2億元，投信買超32.1億元，自營商（自行買賣）賣超24.4億元，自營商（避險）賣超26.1億元。

外資 自營商

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