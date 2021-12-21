台股開盤上漲17點 台積電開盤下跌1元

萬寶投顧蔡明彰強調，預計當前情勢研判台股短期有高點，中期會修正，在明年元月底農曆封關前，台股仍有機會攻上萬八，但聯準會升息時點若提早到5月或3月，明年第一季出現高點後，台股將迎來一波中期回檔。

2021-12-21 08:04