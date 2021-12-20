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公投過後台股不給力 跌破月線收17669點

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台股今天下挫143點，收1萬7669點，月線宣告失守，成交值也只有2604億元。本報資料照片
台股今天下挫143點，收1萬7669點，月線宣告失守，成交值也只有2604億元。本報資料照片

上周六結束的四項公投案結果被認為是民進黨的勝利，今天的台股表現卻很不給力，綠能、鋼鐵類股的撐盤擋不住半導體族群賣壓，終場指數下挫143點，收1萬7669點，月線宣告失守，而成交值也只有2604億元。

政府官員和部分財經名嘴在公投投票前宣稱，若同意票高於不同意，恐影響台股表現，不過，四項公投結果雖然是不同意高於同意票，也並未為台股帶來「公投紅利」。今天盤勢受到部分外資分析師提出2023年晶圓供給恐大於需求看法的影響，導致台積電盤中一度跌破600元大關，尾盤收在最低的598元，聯電、力積電等半導體類股也紛紛走跌，鴻海也以小跌0.5元、103元作收。

相對於權值股走弱，核四、三接等兩項公投案都未過，帶動綠能概念股今天的走勢，包括聯合再生、達能、茂迪中鋼構、森崴能源等多檔個股都有不錯表現。

公投 台股 半導體

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