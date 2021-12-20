台股收盤下跌143點收17,669點 台積電破600關卡

台股今(20)日收盤下跌143點，收盤指數17,669.11點，成交量2,604.52億元。台積電（2330）收盤下跌9元，收盤價598元。

台股今日開低走低，主要是受到美股上周五(17日)下跌影響之外，美股電子期在今日早上繼續下挫，引發投資人疑慮而不願進場追價。電子股今日成交占大盤比重接近六成，運輸類股則接近三成；貨櫃三雄今日盤中表現弱勢，航空雙雄則是午盤過後轉強。

今日較強勢族群以鋼鐵及離岸風電相關個股表現較強，中鋼構亮燈漲停、中鴻漲幅超過5%；成交金額大且呈上漲者有：鈺創、宏達電、元晶、中鋼、群創、泰鼎-KY及台半；成交金額大且股價走勢疲軟者有：智原、晶宏、欣興、元太、天鈺、聯詠、聯強與昇達科。

第一金投顧表示，短線面臨高檔震盪及修正，持續觀察後續是否守穩均線續往上攻，或將面臨中小型股漲多回檔及指數過熱的風險，第4季營運將步入淡季，資金集中在明年成⻑動能明確、或是有題材想像空間大的類股，但大盤指數已接近創高時刻，位階不低，可逢高調節，勿過度追高，宜居高思危，分散布局。