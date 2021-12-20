公投四個不同意 網：直上2萬點 但台股早盤下殺逾百點
18日四大公投結果都是不同意，對此PTT網友詢問，公投結果出爐禮拜一會怎麼開盤？網友熱議表示，「跳空上20000」，但也有人說，「直接開低走低...當美股跌假的？」。今（20）日台股早盤出現急殺，大跌超過100點。
四大公投結果都是不同意大於同意，其中與用電相關的核四重啟遭否決，中油第三天然氣接收站遷離大潭藻礁海岸一案也失敗，PTT網友發文表示看謝金河的節目，謝金河說公投結果都不同意就會蓋天然氣三接發電廠，這樣台積電就不怕沒電可以用。網友推論，這樣公投過了，禮拜一股市應該要大漲特漲才對。
其他網友紛紛回應，「跳空上20000」、「飆破2萬點」、「最怕不確定 已確定就噴」，「漲了就說因為公投，跌了就說因為美股，這麼簡單還要教」、「照政府說法四個不同意經濟大好 漲爆」。
但也有人持反向意見，認為「丸了 禮拜一血崩」、「直接開低走低...當美股跌假的？」、「空爆 經濟大倒退 不要不信」。
今（20）日台股以17812.81點小紅開出，但盤中震盪後一路下滑142點，下探到17670點，盤中跌幅0.8%。
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