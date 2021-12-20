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公投結果二大能源議題按政府規劃 太陽能股今全面衝高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
今（20）日再生能源指標的太陽能股，早盤再度全面上漲，平均漲幅都在3%至6%，在各類股股表現相對強勁。。本報系資料照。
今（20）日再生能源指標的太陽能股，早盤再度全面上漲，平均漲幅都在3%至6%，在各類股股表現相對強勁。。本報系資料照。

台灣四大公投結束，其中，和能源議題相關的重啟核四及珍愛藻礁兩議題和台灣能源政策相關，但公投結果均是不同意高於同意票，未來能源政策也將持續按照政府規劃方向發展，今（20）日再生能源指標的太陽能股，早盤再度全面上漲，平均漲幅都在3%至6%，在各類股股表現相對強勁。

此次四大公投中，重啟核四和珍愛藻礁兩項議題和台灣的電力相關，也直接影響台灣未來的能源使用及分配比重，更和台灣未來的經濟發展直接相關，公投結果出爐，未來不僅燃氣減碳的方向明確，再生能源補上台灣未來持續增加的電力需求也將是政府極力推動的政策，因此公投之後，今日再生能源指標太陽能股，也再度吸引投資人目光及市場資金，早盤太陽能股出現全面上漲走勢。

太陽能股中，今日早盤聯合再生（3576）、森崴能源、達能（3686）及安集（6477），盤中股價均一度大漲逾5%以上，另外，元晶（6443）、茂迪（6244）、太極（4934）及國碩（2406）早盤股價幅漲也都在2%至4%之間，整體太陽能股在早盤台指數下跌中，表現明顯相對強勁。

太陽能業者表示，近二年在政府推動能源轉型下，國內太陽能電廠建置相當積極，今年上半年受到全球原物料飆漲衝擊，否則今年建置量應該會更好，目前看來，業界普遍預期，明年國內太陽能建置可望達到3GW以上，較今年呈現約一倍的增幅，不僅利於國內再生能源持續接近政策目標，也有利太陽能產業明年維持成長。

太陽能電廠 公投

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