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台股小漲0.22點 開在17,812點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

在投資人觀望全球央行動態、碰上四巫日，加上新型變種病毒Omicron，造成全球多國再次升級邊境管制與防疫措施，上周五美股拉回，台股今（20）日上漲0.22點，開在17,812點；早盤台積電（2330）、聯發科下跌，壓抑指數跌約50點。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌532點，或1.48%，收在35365點；標普500指數下跌48.0點，或1.02%，收在4620.64點；Nasdaq指數下跌10.75點，或0.07%，收在15169.6點；費半指數下跌5.28點，或0.14%，收在3761.04點。

展望後市，日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，FOMC會議決議大致符合市場預期，儘管明年可能升息三次，惟Fed主席鮑爾保證不會在完成縮減QE前就開始升息，舒緩市場加速緊縮擔憂。

台股盤面資金明顯輪動，電子、傳產及金融輪番上揚，呈現良性輪動，大盤價漲量增，重新站上所有均線，目前中期均線月線、季線、半年線及年線維持多頭排列，多方格局持續，近日仍有部份國家加強疫情管制措施，所幸Omicron可控的預期漸增，市場對疫情的擔憂趨淡。

台股 疫情

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