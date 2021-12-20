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富邦期貨：資金聚焦高成長類股與高殖利率類股輪動

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
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上週五 Fed 理事華勒公開表態，因應驚人的高通膨，Fed 可以考慮明年 3 月開始升息，並在不久後開始縮表，鷹派言論令市場擔憂，加上紐約州上週五公布單日確診超過 2.1 萬例，刷新紀錄，資金湧入債市避險，十年期美債殖利率跌破 1.4% ，道瓊大跌 532 點。

儘管 Fed 官員上週五鷹派言論令市場擔憂，但台股在聯準會 12 月會議預示明、後年可能分別升息三碼後，仍能站穩各天期均線，且三大法人現貨未有大幅賣超，顯示在資金輪動格局下，台股多頭格局未變，即使明年提前升息，股市報酬仍將優於債市報酬，股優於債態勢維持不變，資金動能仍將持續聚焦高成長類股與高殖利率類股輪動走勢。(富邦期貨/提供)

升息 高殖利率 Fed

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