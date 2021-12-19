看好年終行情 法人：本周台股上看萬八

台股逐漸步入年底封關，法人表示，根據過去經驗，年終行情有7到12周，目前已完成11周，台股兩次嘗試1萬8000點後應有第三次機會，完成年終行情。本周指數預估在1萬7600點至1萬8000點區間，選股以法人青睞的航運、ABF、高速傳輸與伺服器相關等題材。

台股上周五受到美國費城半導體指數與那斯達克下跌影響，儘管開盤下跌，但逢低買盤資金進場承接，加上尾盤有富時指數調整權重，指數由黑翻紅、小漲26.85點，收在1萬7812點，成交量3459.2億元。上周周線小幅收黑，小跌13.67點，跌幅0.08%。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，進入年底外資逐漸放假，交投轉為清淡，預期將由內資股撐場表現，在5G、高效能運算等新興科技應用需求持續高漲的趨勢之，預期晶圓代工供應鏈與電子零組件等產業的價格強勢主導性將延續至明年，對於相關台廠獲利有直接而且正向的挹注，另外包括電動車、電動自行車、紡織等產業亦值得留意。

安聯投信則說，科技股仍是台灣最重要、也是扎根很深的產業，非科技類股也有一些機會，看好半導體產業鏈、電動汽車產業鏈、高速運算與高速傳輸、升息環境與內需成長等四大主題。展望後市，進入2021年終，第四季及明年第一季淡季可能對供應鏈的影響大多已反映，而且預期明年第一季晶圓代工、電源管理IC、ABF 載板以及矽晶圓仍將維持供不應求，顯示整個上游電子供應鏈淡季不淡。

永豐投顧分析，從近期法人進出可以發現，14日台股跌落1萬7600點後，即展開積極買超，連續四日買超都在20億元以上。從今年多次低檔區投信進出表現可以知道，投信抄底屢屢得手，此次再次扛起多頭大旗，投資人可以積極跟進。題材方面，以近幾周股價表現來看，12月中之前強勢股都進入整理，上周見到台積電、大立光與金融股等撐盤，維持股市溫度，有利在月底作帳終點重新發動攻勢。

指數方面，台股兩次嘗試萬八後應有第三次機會，完成年終行情。本周指數預估在1萬7600點至1萬8000點區間，選股以法人青睞的航運、ABF、高速傳輸與伺服器相關等題材。