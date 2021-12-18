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台股交易熱 證交所：今年成交金額破93兆元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣證交所統計，今年以來集中市場總成交金額93兆1891億元，日均成交金額3965.5億元。本報資料照片
台灣證交所統計，今年以來集中市場總成交金額93兆1891億元，日均成交金額3965.5億元。本報資料照片

台股本周周線收小黑，台灣證交所統計，今年年初開盤到17日共235個交易日，集中市場總成交金額93兆1891億元，日均成交金額3965.5億元。

證交所指出，台股17日指數收在1萬7812點，較上周的1萬7826點下跌13點，跌幅約0.08%。產業別指數方面，漲幅以鋼鐵類指數上漲3.51%最大，跌幅以航運類指數下跌2.14%最大，未含金融類指數下跌4.79點、跌幅約為0.03%，未含電子類指數下跌92.79點，跌幅約為0.47%，未含金融電子類指數下跌80.78點，跌幅約為0.48%。

統計本周集中交易市場總成交金額1兆5107億元，全體上市股票成交金額1兆4529億元，成交金額前三名的產業為半導體類4058.7億元（占比27.93%）、航運類2850.99億元（占比19.62%）、光電類1657.1億元（占比11.41%）；至於成交量周轉率前三名產業為航運類13.13%、光電類11.16%、電子零組件類5.56%。

此外，至17日為止，全體上市公司市場總值為55兆1062億元，較上周的55兆1574億元減少512億元，減幅約0.09％。

台股 證交所

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