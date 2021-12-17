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大立光久違漲停收盤 台股上漲26點周K線收小黑

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股本周下跌13.67點，周K線收小黑。 聯合報系資料照
台股本周下跌13.67點，周K線收小黑。 聯合報系資料照

台股今(17)日收盤上漲26.85點，收盤指數17,812.59點，成交量3,450.98億元；全周下跌13.67點，周K線收小黑。台積電（2330）收盤上漲2元，收盤價607元；大立光（3008）則是出現久違的漲停板，上漲200元以2,235元作收。

台股開盤受到美股周四費半大跌影響，指數挫低到17,718.27點，不過，多頭氣勢旺盛，逢低作價將指數像平盤拉抬。電子股成交占大盤比重約六成，光電及電通類股表現較佳，成交金額大且股價走揚者有：智原（3035）、群創（3481）、元晶（6443）及矽力-KY（6415），傳產股今日比現相對較強，鋼鐵類股在中鋼（2002）帶領之下，類股指數漲幅超過3%，中鴻（2014）及大成鋼（2027）表現強勢；運輸股今日由萬海（2615）領軍，長榮（2603）及陽明（2609）在平盤附近起伏。

第一金投顧表示，盤面資金於個股間輪流策動可望延續，可偏多操作，惟須控制好資金水位與風險。

【中央社／台北17日電】

台北股市今天開低走高，收盤漲26.85點，為17812.59點，漲幅0.15%，成交金額新台幣3450.98億元。

加權指數開盤為17744.54點，盤中最高17822.74點，最低17718.27點；不含金融股指數15495.54點，漲18.27點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.83%、食品股跌0.56%、塑化股漲0.9%、紡織股漲0.4%、機電股跌0.09%、造紙股漲0.84%、營建股漲0.42%、金融股漲0.41%。

委買張數2026萬7873張，委賣張數1533萬1610張，成交張數773萬9084張。

收盤時上漲351家，下跌519家，持平107家。

成交量前5名個股為開發金、中鋼、友達、群創、華航。

漲幅前5名個股為毛寶、上緯控股、傳奇、ABC-KY、大立光。

跌幅前5名個股為創意、樂士、惠特、泰福-KY、中電。

台股 台積電 大立光

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