台股開盤下跌41點 台積電跌4元

台股今(17)日開盤下跌41.2點，開盤指數17,744.54點；台積電（2330）開盤下跌4元，開盤價601元。

群益投顧說，指數周二(14)日甫跌破月線，昨(16)日又重新站上各短期均線之上；短期均線結構顯示，大盤短線屬區間震盪格局。

昨日權王台積電持穩、諸多IC設計為主的半導股飆漲，但周二指數大跌過程穩盤的權值股（鴻海（2317）、大立光（3008）、台塑（1301）等）昨日卻逆勢下跌。結構兼顧指數、尤重人氣(IC設計股向為熱絡「投機」氛圍的要角)=特定買盤著墨。

群益投顧表示，市場操作步調顯混亂，外資降評半導體股，但買盤逆向拉抬IC設計為主的半導體股，卻臨昨日費半重挫逆風，加上台積電除息、公投政策積極偏多等一一攤牌後，市場可能觀望進一步挹注因素，以具基期補漲(避風港概念)股，擇強守技術面操作。

周四(日)美股四大指數收盤下挫：道瓊指數下跌29.79點、跌幅0.08%，那斯達克指數下跌2.47%，標準500指數下跌0.87%，費半指數下跌4.27%。

第一金投顧表示， 歐洲央行 (ECB)大幅上修對 2022 年的通膨預估，但 ECB 並未表明 APP 的退場時程，且重申結束購債之前不會升息。另一方面，英國央行 (BoE) 意外宣布升息，政策利率由 0.1%上調至 0.25%,市場原先預期英國新一波的防疫措施將延後 BoE 的升息決定，但 BoE 認為疫情對經濟的衝擊逐次遞減，且物價上漲有更持續的跡象，因此，以 8-1 的票數通過升息。

統一期貨說，外資周四期貨淨空單增加742口至26,530口，十大交易人與特定法人合計賣出803口。週選支撐與壓力區落在17,300至18,000點，P/C Ratio降至1.15，整體籌碼中性看待。

三大法人周四集中市場合計賣超23.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超25.7億元，投信買超23.6億元，自營商（自行買賣）買超20.3億元，自營商（避險）買超5.3億元。