Fed明年計畫升息3次 金管會：台股今年表現比美股好

美國聯準會（Fed）在台灣時間16日凌晨3時宣布，貨幣寬鬆政策將在明年3月提早退場，明年預估將升息3次，帶動美股強彈。金管會證期局今表示，今年到12月15日止台股上漲19.87%，比美股道瓊漲幅高，台股短期雖會受到疫情與殖利率攀升影響，長期仍會回歸基本面。

證期局表示，聯準會公布貨幣寬鬆政策將於明年3月退場，消除市場上很多不確定因素，帶動美股上漲、美債殖利率上升。台股今年以來到12月15日股價上漲19.87%，台股日成交值也較去年同期增加100.31%，比日本、香港、韓國、上海、深圳、新加坡等亞洲市場表現要好，可以說是亞洲主要市場中表現最好的。

另跟美股道瓊比，道瓊今年到最近的收盤日12月14日漲幅約16.13%，比起台股的上漲19.87%，台股表現也比美股好。

證期局表示，台股目前表現持穩，短期雖然會受到疫情與殖利率攀升影響，但長期會回歸基本面，台股到11月底殖利率2.67%，上市櫃營收到11月底達36.12兆元，較去年同期增加16.64％。長期要看通膨、疫情與升息步伐而定，金管會也將密切關注聯準會對利率政策變化與外資進出等國際變化。