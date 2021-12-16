國泰投信：2022年將邁入升級版通膨型經濟成長

央行今舉行理監事會議，通膨與貨幣政策是市場關注焦點。國泰投信今公布2022年經濟展望，認為全球將邁入史上首次的「升級版通膨型經濟成長」，升息則是景氣恢復正常的訊號，代表總體經濟的不確定性大幅降低，是正面消息。

國泰投信首席經濟學家、全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏表示，各國央行將通貨膨脹定調為短暫現象，主要是通膨發生的原因並非是全球經濟強勁，而是受到疫情影響所引發的供應鏈短缺問題，如塞港、缺工等，以致在需求不斷累積疊加下，供應不及導致通膨結果。

針對2022年，王誠宏認為，隨著疫情逐漸穩定，供應鏈短缺有機會獲得緩解，通膨也有望跟著和緩下來。其次，升息是景氣恢復正常的訊號，代表總體經濟的不確定性大幅降低，是正面消息。

王誠宏表示，2022年全球將邁入史上首次的「升級版通膨型經濟成長」，即便供應鏈短缺緩解，但需求亦同步持續擴張，企業為提升產能而提高資本支出，明年第二季後將有機會迎來全面性景氣擴張。

王誠宏指出，疫情衝擊下，不少產業的供應鏈受創而被迫轉型，也帶動結合科技的新型態產業出現，形成產業升級的通膨型成長，也是未來極具成長潛力的投資標的。預估科技、綠能相關的長線成長型標的，或是有機會在升息階段落後補漲的金融股等防禦型標的，甚至是與通膨有密切相關的能源類股，明年都將百花齊放。