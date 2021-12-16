快訊

桃園防疫旅館爆群聚…4個案定序同 3人恐改列本土

新世紀「合成鴉片戰爭」？美國全球通緝的武漢藥王

國泰投信：2022年將邁入升級版通膨型經濟成長

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

央行今舉行理監事會議，通膨與貨幣政策是市場關注焦點。國泰投信今公布2022年經濟展望，認為全球將邁入史上首次的「升級版通膨型經濟成長」，升息則是景氣恢復正常的訊號，代表總體經濟的不確定性大幅降低，是正面消息。

國泰投信首席經濟學家、全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏表示，各國央行將通貨膨脹定調為短暫現象，主要是通膨發生的原因並非是全球經濟強勁，而是受到疫情影響所引發的供應鏈短缺問題，如塞港、缺工等，以致在需求不斷累積疊加下，供應不及導致通膨結果。

針對2022年，王誠宏認為，隨著疫情逐漸穩定，供應鏈短缺有機會獲得緩解，通膨也有望跟著和緩下來。其次，升息是景氣恢復正常的訊號，代表總體經濟的不確定性大幅降低，是正面消息。

王誠宏表示，2022年全球將邁入史上首次的「升級版通膨型經濟成長」，即便供應鏈短缺緩解，但需求亦同步持續擴張，企業為提升產能而提高資本支出，明年第二季後將有機會迎來全面性景氣擴張。

王誠宏指出，疫情衝擊下，不少產業的供應鏈受創而被迫轉型，也帶動結合科技的新型態產業出現，形成產業升級的通膨型成長，也是未來極具成長潛力的投資標的。預估科技、綠能相關的長線成長型標的，或是有機會在升息階段落後補漲的金融股等防禦型標的，甚至是與通膨有密切相關的能源類股，明年都將百花齊放。

延伸閱讀

2022年因應「高大上」趨勢 把握3主流方向 輕鬆佈局投資市場

23年來台灣人最敢花錢的一年 2022內需衝10兆 夜市老闆：終於撐過來

專家：明年房市量價雙穩 後市關注升息等4因素

2022全球股市震盪大 野村投信：股六債四因應

相關新聞

2021已進入尾聲 謝金河：探索2022年台股新旅程

二○二一年已進入最後的尾聲，今年到目前為止外資賣超台股約五千億元，但台股仍奮力大漲二九五五點。

公投新變數 影響2022選股新方向？

美股近期震盪加劇，讓全球股市跟著膽戰心驚，操作難度越來越高，女股神凱瑟．伍德(CathieWood)也跟著翻船，曾經讓伍德聲名大噪的方舟創新ETF，從今年2月高點以來，累計跌幅已經擴大至40%，如果當中再扣掉特斯拉股價漲幅的貢獻，這檔ETF跌勢其實比帳面呈現的更嚴重。

三箭齊發 台股上萬八

外資持續賣超台股，權值股走低，指數拉回，中小型股漲幅大者也紛紛回檔。

11月營收創高股出列 從中就有值得留意的好股

美國Fed本周召開決策會議，宣布資產購買計畫將加速退場已幾成定局，目前市場大多預期，Fed將在明年中開始升息，全年將升息2至3碼，從150億美元擴至300億美元...

投信加碼股 趨吉避凶

最近因為台股萬八關卡遲遲無法攻克，加上美國股市等待FED決策會議，使得台股呈現量縮回檔的格局，操作難度大幅增加，盤面缺乏主流，常常前一天的強勢的個股...

兩檔低基期汽零股營收轉強 車廠開始回補庫存

櫃買持續創高，但加權指數卻遲遲跟不上，外資策略是拉中小出權值，外資在期貨避險口數非常多，淨空單已經高達26000口，再過兩週就是聖誕假期了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。