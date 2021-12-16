BDI指數15日大跌9% 台股散裝族群反應平淡

波羅的海乾貨指數（BDI）14日大跌8.83%，但台股散裝航運族群反應平淡，四維航（5608）、益航（2601）盤中小跌，慧洋-KY（2637）、中櫃（2613）小漲，中航（2612）跌幅達2.16%，跌勢較為沉重。

BDI指數自12月9日起連黑5天，12月9日、12月10日均跌幅2%左右，13日跌幅收斂至1.71%，但14日卻出現重挫，下跌284點，收2,932點，跌破3000點大關，跌幅8.83%，昨日續跌至2,665點，跌幅9.11%。

但台股散裝航運沒有受到BDI指數重挫太大的影響，大部分個股盤中小跌約1%。四維航今（16）日以47.2元開出，股價一度拉升至47.75元，後下跌至46.65元，盤中跌幅0.21%。裕民以60.1元開出，股價盤中震盪，下跌至59.5元，盤中跌幅0.83%。跌幅超過2%的則有中航。

盤中開紅的有中櫃和慧洋-KY，慧洋-KY以79.5元開出，股價一度拉升至80.8元，後一路下跌至77.1元，盤中反彈至78.2，漲幅0.9%。