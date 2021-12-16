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預言明年疫苗會銷毀一堆 李秉穎：寧可如此也不讓有需要者打不到

近20年台股12月上漲機率達85% 法人：作帳作夢行情啟動

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
近20年台股12月上漲機率高達85%(台新投信/提供)
近20年台股12月上漲機率高達85%(台新投信/提供)

台新投信指出，近期台股面臨QE可能提前結束及Omicron變種疫情變數，呈現震盪整理格局，但預期疫情對股市影響將逐步降低，且外資期貨未平倉空單仍在3萬口以下，對台股並未明顯偏空；據統計，近20年來台股12月僅有3年下跌，高達17年上漲，上漲機率達85%，配合年底作帳及作夢行情的啟動，2022年第1季以前對台股不必悲觀，拉回仍提供良好的買點。

台新主流基金經理人沈建宏表示，初步看來，Omicron變種目前重症機率低，而通膨壓力雖升溫，但央行仍關注經濟，不致於快速縮緊貨幣；另就台股基本面分析，2020~2021年連續兩年高成長，預估2022年台股企業獲利年增率介於持平~衰退3%內，優於先前預估。在資金流向方面，全球股市資金動能強勁，2021至今流入股市創歷史紀錄，遠超過2018~2020年流出的資金規模，不論成熟市場或新興市場，資金均不斷湧入股市，在10月中後外資亦恢復買超台股，加上內資回流、成交量明顯放大，有利類股良性輪動。

沈建宏說，台股架構上仍是高檔震盪格局，低檔有撐，但接近前高或過高後都將面臨賣壓，18,000點關卡將是這波台股行情的最大壓力，不過，熱錢仍將尋找投資機會，第1季作夢行情仍有機會持續，操作上留意停利與資金輪動，注重2022年題材性與獲利成長性為首要。類股操作上，由於台股企業2022年成長非全面性，宜優先挑選具新產品與新技術利基者，看好汽車及車電供應鏈，伺服器供應鏈，高速傳輸規格，以及半導體供應鏈；傳產股則看好獲利轉佳的航空股。

台股 疫情 沈建宏

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