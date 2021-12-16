麗清、巧新科技新年度的營運展望看好 股價跟著漲

汽車零組件麗清（3346）、巧新科技（1563）新年度的營運展望，全球汽車缺晶片的情況已逐漸在改善中，再加上布局新訂單也將開始出貨，法人推估明年度的營收、獲利有望比今年好，今天盤中股價表現出色，一度漲幅都達3%。

巧新今天盤中股價表現強勁，最高來到65.4元，漲幅3.7%。受惠於超跑與豪華汽車新車銷售市場成長速度優於一般輕型汽車市場，帶動品牌車廠對於公司旗下客製化輪圈產品的出貨暢旺，第4季又是汽車產業傳統旺季、品牌車廠因應耶誕假期提前拉貨，挹注巧新雲林斗六廠稼動率持續維持近滿載水準。

巧新11月營收衝高達7.6億元、年增36.61%，遞出四年半來單月營收新高的優異佳績。累計今年前11月營收達新台幣69.44億元，年增43.28%。

巧新全力執行深化豪華品牌車廠經營之策略，多年耕耘的日系豪華車廠也加大下單力道，近期已通過巧新屏東新廠之認證並開始量產出貨；此外，巧新的鍛造輪圈符合電動車輕量化的需求，目前來自電動車輪圈營收占輪圈營收的比重達10%，未來將積極提升於單一品牌車廠新車款輪圈開發的滲透率，以及開拓與更多品牌車廠合作的機會。

麗清科技昨天董事會通過，考量到訂單成長，將進行增資擴大產線布局，麗清布局於量產LED車頭燈控制器產品之桃園觀音廠， 因已接獲美國客戶長期訂單 ，董事會決議將廠房土地自有化，今天盤中最高來到47.4元，漲幅一度達4%。

董事會決議通過將辦理現金增資、以及同步決議發行國內第四次無擔保可轉換公司債，預計總募集資金約5.5億元，包括辦理現金增資10,000張，每股面額為新台幣10元整。

預計於明年5月底完成第二期擴廠裝修，再新增一套自動化產線，隨著美國客戶旗下車款改款更新率持續提升，所有新車款均需配備此頭燈控制器，觀音廠出貨動能有機會於明年第三季起大幅提升放量生產，隨著主要客戶需求增加下，新訂單、新產能、新客戶效益三箭齊發，成為推動明年整收成長新動能。