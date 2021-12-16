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「超超臨界發電」日本絕不放棄的燃煤？

台北熊好券第2波別再錯過！12/20-12/30開放意願登記

台積電秒填息 早盤605元開高

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
晶圓代工廠台積電第2季現金股利今天除息。聯合報系資料照
晶圓代工廠台積電第2季現金股利今天除息。聯合報系資料照

台積電（2330）今（16）日除息　，每股配發2.75元現金股利，一開盤就秒填息，早盤以605元開高，上漲8元，盤中漲幅0.83%。

台積電改採每季配息以來都順利完成填息，今日再度上演勢填息秀，第2季現金股利2.75元除息，總金額達713.08億元，預計明年1月13日發放。

台積電ADR周三收漲3.53%，收在120.4美元，昨日外資賣超，且連四賣，但投信則是連三買，早盤以605元開高，一開盤就完成填息。

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