台股開盤上漲58點 台積電開盤漲8元秒填息

台股今(16)日開盤上漲58.96點，開盤指數17,719.06點；台積電（2330）開盤上漲8元，開盤價605元，開盤即完成填息。

群益投顧說，觀察今日台積電除息表現和其他晶圓代工股動向，將影響台股早盤信心；月線為短期行情多空分界線，沒站上就等待不確定因素消除後再做決定。假如行情不如預期。

群益投顧表示，操作以短打為主，不增加部位、只留下極強標的；若大盤量價同步回溫，選股以量價結構較佳、投信或集團股相關股票做多。

周三(15日)美股四大指數收盤同步上漲：道瓊指數上漲383.25點、漲幅1.08%，那斯達克指數上漲2.15%，標準500指數上漲1.63%，費半指數上漲3.69%。

第一金投顧表示，美國聯準會12月FOMC會議決策出爐，政策利率不變，且如市場預期自2022年1月將縮減購債的規模加倍。

點陣圖顯示過半的官員認為2022將升息3碼，中位數超出市場預期；然而政策聲明稿對於通膨的措辭溫和，也還沒有納入升息暗示，聯準會一如往常地由點陣圖或官員各自對外談話率先釋出政策轉變的訊號，但聲明稿內容須等到市場已有充分準備才會出現明顯變化，此為聯準會向市場溝通的一貫手法，也導致先前跌深的成長股在FOMC會議結果公布後領漲，而受惠於升息循環的金融股股價反應平淡。

外資周三期貨淨空單減少740口至25,788口，十大交易人與特定法人合計買進247口。週選支撐與壓力區落在17,200至17,900點，P/C Ratio升至1.16，整體籌碼中性看待

三大法人周三集中市場合計賣超60.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超61.8億元，投信買超25.4億元，自營商（自行買賣）賣超11.1億元，自營商（避險）賣超13.1億元。