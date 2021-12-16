現金配置驟升 股市進場時機到

美國十一月消費者物價指數與生產者物價指數年增6.8%與9.6%，紛紛創下近40年及紀錄以來最高，加上聯準會主席鮑爾近期於國會作證時態度明顯轉鷹，放棄通膨為暫時性的說法、並暗示可能加快縮減購債速度，使市場積極預期聯準會提前升息的可能性，綜合彭博資訊等外電新聞援引十二月份美銀美林經理人調查報告顯示，對鷹派央行的擔憂使經理人本月份轉向防禦性資產配置，現金配置比重自上月的4.4%驟升至5.1%，但遠未達恐慌程度，顯示進場股市時機已到，與此同時，經理人對經濟成長前景看法持續改善，淨4%經理人看好未來十二個月經濟成長將改善，淨9%經理人預期獲利前景將轉佳，分別較上個月增加1及3個百分點。

央行態度轉鷹引發經理人擔憂，本月份現金配置比重自上月的4.4%大幅攀升至5.1%，為2020年5月來最高水平，觸發美銀美林的股市買入信號，淨加碼股票比例則滑落至46%，較上月下滑12個百分點，為2020年10月來最低，本月經理人轉出銀行、科技與原物料，轉進醫療、公用事業與現金等防禦性資產，對美國及歐元區股票、醫療、銀行、科技等皆為淨加碼。展望2022年，經理人預期新興市場與史坦普500指數將表現最佳，看好比例分別為35%及29%。

就通膨與聯準會升息預期，55%經理人認為通膨僅為暫時性，淨33％經理人預期全球通膨將在未來12個月放緩，較上個月的14%大幅增加，亦為2012年1月來最高，經理人平均預期聯準會將於2022年4月之前結束縮減購債、首次升息時間為2022年7月、並預期將於2022年升息兩次，較前次調查積極。

在最大尾端風險及最擁擠交易方面，央行積極升息躍升至本次調查的最大尾端風險，其次為通膨及新冠疫情反彈。而做多科技則仍為經理人認為最擁擠交易，其次為做多比特幣與ESG。

依據彭博資訊，十二月份美銀美林經理人調查於12/3~12/9進行，共371位經理人管理1.1兆美元資產參與調查，330位經理人管理9680億美元資產回應問題。

富蘭克林證券投顧表示，變種病毒Omicron擔憂緩和，盤面焦點轉向本週的超級央行週，各國貨幣政策將因經濟情勢不同而出現分歧，其中又以聯準會近兩日的利率會議最為動見觀瞻，市場普遍預期聯準會將宣布明年元月起每月縮減購債規模自150億美元提高至300億美元、明年三月將正式結束購債，但對升息時點和速度看法分歧，將從利率點陣圖中發掘政策指引的蛛絲馬跡，聯準會的”鷹派”程度將牽動資金流向和金融資產價格重新校準，預期市場波動仍大下，現階段建議採取啞鈴策略同時布局防禦和成長型資產，考量通膨及利率上行風險仍高於經濟衰退風險，防禦配置建議首選高信評且具備改革題材的波灣債券型基金，或是產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會。另一方面，股票建議逢震盪加碼趨勢題材，看好科技產業具備長線數位轉型趨勢撐腰，受惠全球減碳政策發展的基礎建設產業，或是評價面相對便宜且經濟回溫的新興市場股票型基金的布局機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，聯準會雖較過去鷹派，但投資人應關注的是利率上升表明經濟環境的改善，企業對前景看法樂觀，資本支出、投資將上升；因此在投資上，更應該考慮並精選優質、具可持續增長潛力的公司，放眼2022年，持續看好數位化轉型的巨大投資潛力，其中，雲端運算的採用除了是企業保持領先地位的重要途徑，近期市場熱議的元宇宙概念要實現，也有賴雲端運算提供更強大的運算力支持，現階段市場有低估雲端運算的潛力之虞，經理團隊預期雲端運算至少是一個高達三兆美元的市場。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，基礎建設向來被視為高股利、抗通膨、防禦色彩、以及和傳統股債資產相關性低的資產類別，隨著全球致力於朝2050年淨零排放目標邁進，將為基礎建設投資帶來額外的成長動能，目前是2006年開始職業生涯以來對基礎建設產業前景感到最振奮的時刻。基礎建設的營運多數受到法令監管或特許經營權契約中所規範，全球朝低碳經濟轉型趨勢將帶動基礎建設公司的受監管資產基礎顯著成長，著眼目前基礎建設類股評價面仍處相對便宜，建議投資人可積極參與基礎建設產業的長線商機。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，亞洲市場小型股是很適合作為長期投資的核心標的，主因小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，此外，當前科技需求極具韌性，疫情已導致需求正在發生永久性的轉變，美中是科技領域的領先者，其他新興市場也複製其模式，經理團隊在新興市場看到很多正向變化，無論硬體、軟體、服務或平台均飽藏機會，並在這些細分的市場中挖掘到多元發展且體質強健的公司。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，波灣國家的優勢在於結構性經濟改革題材、可受惠油價上漲環境、地緣政治風險降低、疫苗施打率高有助疫後經濟復甦、十月舉行將長達六個月的杜拜世博以及2022年將舉行的卡達世界盃可望帶動該地觀光、零售和金融相關商機，且全球投資人對該區研究不足反而潛藏許多被挖掘的機會，透過在地團隊第一手掌握該區經濟發展脈動，將有助發掘具備超額報酬的獲利機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，邁入2022年將是更為光明的一年，全球經濟仍將以高於均值的速度增長，疫苗與政策進展將影響各國家與區域的發展分歧。通膨不確定性雖然升高但多數屬於暫時性，而隨著復甦步調更加穩健，各國政府可能調整刺激政策的內容，例如綠色能源轉型，但預期整體立場仍偏寬鬆，持續支持經濟。看好股票中長線優於債券的潛在回報機會，偏好風險性資產並採取較為溫和適中的資產配置策略，保持適度的現金部位以應對可能的市場波動。