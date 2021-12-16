美加速縮減購債 法人：現金配置驟升 股市進場時機到

綜合彭博資訊等外電新聞援引12月美銀美林經理人調查報告顯示，對鷹派央行的擔憂使經理人轉向防禦性資產配置，現金配置比重自11月的4.4%驟升至5.1%，但遠未達恐慌程度，顯示進場股市時機已到。與此同時，經理人對經濟成長前景看法持續改善，淨4%經理人看好未來12個月經濟成長將改善，淨9%經理人預期獲利前景將轉佳，分別較11月增加1及3個百分點。

央行態度轉鷹引發經理人擔憂，12月現金配置比重自11月的4.4%大幅攀升至5.1%，為2020年5月來最高水平，觸發美銀美林的股市買入信號，淨加碼股票比例則滑落至46%，較11月下滑12個百分點，為2020年10月來最低，12月經理人轉出銀行、科技與原物料，轉進醫療、公用事業與現金等防禦性資產，對美國及歐元區股票、醫療、銀行、科技等皆為淨加碼。展望2022年，經理人預期新興市場與史坦普500指數將表現最佳，看好比例分別為35%及29%。

就通膨與聯準會升息預期，55%經理人認為通膨僅為暫時性，淨33％經理人預期全球通膨將在未來12個月放緩，較11月的14%大幅增加，亦為2012年1月來最高，經理人平均預期聯準會將於2022年4月之前結束縮減購債、首次升息時間為2022年7月、並預期將於2022年升息兩次，較前次調查積極。

在最大尾端風險及最擁擠交易方面，央行積極升息躍升至這次調查的最大尾端風險，其次為通膨及新冠疫情反彈。而做多科技則仍為經理人認為最擁擠交易，其次為做多比特幣與ESG。