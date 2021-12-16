快訊

公投周六記得帶3寶 10大ＱＡ不可不知

公投日恐達冷氣團標準！明起氣溫驟降 吳德榮：周六下探10度

富時台灣指數系列成分股 刪除中壽納入智原科技

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證券交易所與富時國際有限公司合編台灣指數系列成分股異動，刪除中壽，納入智原（3035）。

中壽（2823）與開發金控（2883）進行股份轉換，證交所受託公布台灣證券交易所與富時國際有限公司合編台灣指數系列成分股的調整。成分股調整將自2021年12月20日(星期一)起生效。

一、台灣中型100指數成分股中，開發金控仍維持為指數成分股，納入智原，刪除中壽。 依據指數基本規則，智原為2021年12月15日指數結束計算時的候補名單中，總市值排名最高的股票，故被納入。

二、台灣資訊科技指數成分股中，納入智原。因智原納入台灣中型100指數，依據指數基本規則，台灣中型100指數變動將自動適用於台灣資訊科技指數。

中壽最後交易日為2021年12月17日。

智原 中壽 開發金控

延伸閱讀

臺灣中型100 刪中壽納智原

買高股息ETF 有新選擇

受惠AI晶片需求成長 法人喊買晶心科、創意、智原

證交所學習網 辦有獎徵答

相關新聞

台積電16日除息 零股交易熱

台股昨（15）日終止連三跌，成交量則因觀望今天凌晨發布的美國聯準會利率決策會議內容，縮減至三個月最低2,505億元。

台股IPO籌資 衝六年新高

台股今年持續創高，安永聯合會計師事務所昨（15）日指出，2021年新上市櫃公司家數（IPO）合計27家，籌資額共新台幣3...

台股吸引KY公司掛牌 具優勢

受部分個案影響，安永審計服務部營運長黃建澤指出，觀察過去一年，KY公司擔心市場評價吃虧，來台IPO意願轉為觀望，不過仍有...

經濟日報數位訂閱亮點 台股擂台明星賽掀熱戰

經濟日報10月推出數位訂閱服務，其中「台股擂台明星賽」受到投資人關注。本季賽事進入尾聲，季冠軍爭奪戰白熱化，目前籌碼大師...

13檔雙低股 拚落後補漲

台股昨（15）日開低走高，日K終止連三黑，不過市場屏息以待美聯準會（Fed）今（16）日凌晨公布利率決議，導致買盤縮手，...

開發機器人 中華車進補

中華車（2204）子公司綠捷公司發展自主移動機器人AMR，陸續取得成果，除了應用在中華汽車生產線外，2019年起更陸續被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。