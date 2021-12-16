富時台灣指數系列成分股 刪除中壽納入智原科技

台灣證券交易所與富時國際有限公司合編台灣指數系列成分股異動，刪除中壽，納入智原（3035）。

中壽（2823）與開發金控（2883）進行股份轉換，證交所受託公布台灣證券交易所與富時國際有限公司合編台灣指數系列成分股的調整。成分股調整將自2021年12月20日(星期一)起生效。

一、台灣中型100指數成分股中，開發金控仍維持為指數成分股，納入智原，刪除中壽。 依據指數基本規則，智原為2021年12月15日指數結束計算時的候補名單中，總市值排名最高的股票，故被納入。

二、台灣資訊科技指數成分股中，納入智原。因智原納入台灣中型100指數，依據指數基本規則，台灣中型100指數變動將自動適用於台灣資訊科技指數。

中壽最後交易日為2021年12月17日。