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貨櫃三雄齊揚 台股開低走高漲60點收17,660點

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
台股。示意圖／聯合報系資料照
台股。示意圖／聯合報系資料照

美股期貨盤走揚，亞洲股市漲跌互見，台股今（15）日午盤後買盤進場拉抬，帶動指數開低走高，聯電（2303）領軍上攻，貨櫃三雄齊揚，帶動加權指數止跌反彈，而台積電（2330）在平盤附近拉鋸，終場大盤上漲60點，收在17,660點，仍未能站回月均線，成交量達2,474億元。

盤面上，運輸股領軍走揚，貨櫃三雄漲幅超過2%，尤以萬海（2615）漲勢最為犀利，漲逾半根漲停板；中小型股漲幅更大，櫃買指數領先收復月線關卡，上漲1%或2.36點，收在229.19點，多方將再戰5日均線。另外，光電族群也有表現，包含：國碩（2406）、友達（2409）、合鑫、華晶科（3059）等紛紛走揚，智易（3596）、智原（3035）強勢亮燈攻上漲停。

展望後市，野村投信表示，雖有新型變異病毒Omicron攪局，但2022年全球經濟仍維持成長，台灣景氣與企業獲利亦持續增長，惟成長幅度將因基期因素而趨緩，且個別產業與企業的差異擴大，選股將更加重要，應以長期成長趨勢產業為主，科技股持續看好半導體，5G相關，高速運算，AI，伺服器，傳產部分則是電動自行車，新能源車，以及紡織等。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，由於今年的企業獲利成長率相當高，在基期已墊高的情況下，明年的企業獲利成長動能將趨緩，表現恐將不如今年，且與今年的情況不同的是，2022年的產業盈餘成長分岐更為明顯，每股純益（EPS）成長率有達到雙位數的產業，但也有產業因為今年的基期高，明年的EPS成長出現衰退的情況。因此，有別於今年百花齊放的表現，明年個別企業與產業的差異擴大，選股將更加重要。

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