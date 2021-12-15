快訊

直播／春節檢疫違規將罰款 指揮中心下午2時說明

禾馨執行長蘇怡寧遭父控遺棄罪 北檢「蘇母能生存」不起訴

歐美寬頻大基建火力全開 智易、康全亮燈漲停

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

美、歐美寬頻上網大基建火力全開，美國砸下650億美元（折合台幣1.8兆元），打造寬頻網路大基建，歐盟訂下2025年家庭網速要達100Mbps，帶動智易（3596）、康全（8089）亮燈漲停，智易股價來到125.5元，康全漲停價31.15元，康全母公司訊舟（3047）母憑子貴也登上漲停。

法人認為，各大電信、有線電視業者加速建設，台灣寬頻網路廠商除智易、康全以外，中磊（5388）、合勤控（3704）、仲琦（2419）積極布局，掌握商機。

智易、康全亮燈漲停，也帶動中磊、啟碁（6285）、合勤控、仲琦、正文（4906）股價同步走揚。

歐美政府近年積極補助寬頻建設，全面加速高速寬頻網路普及，美國總統拜曾說，美國有35%民眾無法享受穩定、高速的網路服務，拜登政府也積極推動全國（尤其偏鄉）寬頻建設，目標是讓每一個美國人都能獲得負擔的起的高速寬頻網路，已經編列650億美元預算推動長期寬頻網路普及升級計畫。電信及有線電視業者全力拚建設。

拜登政府的寬頻基礎建設計畫已通過，並由美國商務部長雷蒙多宣佈詳細的支出計畫，650億美元預算中，將撥款424.5億美元用於擴大寬頻連網的實體基礎設施，包括舖設光纖或其他網絡，確保每個人都可以取的高速且負擔的起的網路，最低網路傳輸速度為100Mbps。

歐盟也提出歐盟2030年數位轉型願景，要求歐洲家庭網速要達到G等級（1Gbps），2025年歐洲家庭網速要達100Mbps，同時加速城市跟運輸路線的5G網路涵蓋，這也讓歐洲主要電信業者英國Vodafone、德國電信、西班牙Telefonica、法國Orange持續推動光纖網路升級及5G投資。印度電信業者Tata Sky、Reliance Jio、ACT、Airtel也推動以合理價格升級100Mbps寬頻網路計畫。

資策會MIC觀察，2022年美國、英國偏鄉寬頻補助政策，將刺激下世代寬頻網路商機，例如美國八大固網電信商中，就有五家正在擴大10G PON網路投資與推出商用服務。

美國前四大寬頻上網營運商為有線電視業者Comcast、Charter及電信業者AT&T及Verizon，法人表示，中磊、仲琦近年深耕Comcast、Charter客戶，智易、合勤控則深耕電信客戶，產品包含有線電視纜線數據機、VSDL及光纖網路，未來搭上美國寬頻大基建，商機可期。

過去智易、中磊及合勤控在歐洲電信客戶布局頗深，近年也隨電信業者升級寬頻網路及WiFi 6無線網路，推升訂單成長，而仲琦也以美國有線電視市場成功經驗跨足歐洲市場。

中磊總經理王煒日前指出，看好美國等市場寬頻建設需求，傳輸速度100Mbps成為基本需求。智易總經理曾釗鵬看好2022年美國市場需求，預估美國市場年貢獻營收可望達三成以上。合勤控總經理楊國榮也觀察，美國、歐洲及中國大陸市場對於光纖PON需求都不錯。

美國商務部 有線電視

延伸閱讀

說明泰國被美國貿易制裁真相 蘇偉碩指陳吉仲帶頭造謠

北市有線電視 2022年各組每月收視費維持不變

傳美國考慮更嚴厲限制中芯 防獲取先進技術

夏威夷游泳意外驟逝 台裔移民舞蹈家陳乃霓享年62

相關新聞

台積電除息前夕 股價重返600元關卡之上

台積電（2330）預計明（16）日除息2.75元，今日股價開低後震盪走高，盤中回到600元整數關卡之上，漲幅約0.33%...

英特爾執行長基辛格訪台 法人繼續喊買台積電

英特爾執行長基辛格訪台，雖對與台積電（2330）洽談內容保密，但法人機構分析，今年8月英特爾已在架構日揭露與台積電在N7...

歐美寬頻大基建火力全開 智易、康全亮燈漲停

美、歐美寬頻上網大基建火力全開，美國砸下650億美元（折合台幣1.8兆元），打造寬頻網路大基建，歐盟訂下2025年家庭網...

台股開盤下跌6.5點指數17,592點 台積電開盤下跌2元

台股今(15)日開盤下跌6.5點，開盤指數17,592.87點；台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價597元。

台股多空戰 公股強碰外資

受美股大跌干擾，加上投資人居高思危，外資又大賣持股，昨（14）日台股開低收低，終場大跌168點，連同櫃買指數同步雙破月線...

外資長假期間 專家：慎防結帳賣壓出籠

隨歐美耶誕節將至，外資即將進入長假模式，使得近期中大型股顯得後繼無力。市場專家提醒，投資人宜慎防在外資長假期間，本土法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。