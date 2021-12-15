歐美寬頻大基建火力全開 智易、康全亮燈漲停

美、歐美寬頻上網大基建火力全開，美國砸下650億美元（折合台幣1.8兆元），打造寬頻網路大基建，歐盟訂下2025年家庭網速要達100Mbps，帶動智易（3596）、康全（8089）亮燈漲停，智易股價來到125.5元，康全漲停價31.15元，康全母公司訊舟（3047）母憑子貴也登上漲停。

法人認為，各大電信、有線電視業者加速建設，台灣寬頻網路廠商除智易、康全以外，中磊（5388）、合勤控（3704）、仲琦（2419）積極布局，掌握商機。

智易、康全亮燈漲停，也帶動中磊、啟碁（6285）、合勤控、仲琦、正文（4906）股價同步走揚。

歐美政府近年積極補助寬頻建設，全面加速高速寬頻網路普及，美國總統拜曾說，美國有35%民眾無法享受穩定、高速的網路服務，拜登政府也積極推動全國（尤其偏鄉）寬頻建設，目標是讓每一個美國人都能獲得負擔的起的高速寬頻網路，已經編列650億美元預算推動長期寬頻網路普及升級計畫。電信及有線電視業者全力拚建設。

拜登政府的寬頻基礎建設計畫已通過，並由美國商務部長雷蒙多宣佈詳細的支出計畫，650億美元預算中，將撥款424.5億美元用於擴大寬頻連網的實體基礎設施，包括舖設光纖或其他網絡，確保每個人都可以取的高速且負擔的起的網路，最低網路傳輸速度為100Mbps。

歐盟也提出歐盟2030年數位轉型願景，要求歐洲家庭網速要達到G等級（1Gbps），2025年歐洲家庭網速要達100Mbps，同時加速城市跟運輸路線的5G網路涵蓋，這也讓歐洲主要電信業者英國Vodafone、德國電信、西班牙Telefonica、法國Orange持續推動光纖網路升級及5G投資。印度電信業者Tata Sky、Reliance Jio、ACT、Airtel也推動以合理價格升級100Mbps寬頻網路計畫。

資策會MIC觀察，2022年美國、英國偏鄉寬頻補助政策，將刺激下世代寬頻網路商機，例如美國八大固網電信商中，就有五家正在擴大10G PON網路投資與推出商用服務。

美國前四大寬頻上網營運商為有線電視業者Comcast、Charter及電信業者AT&T及Verizon，法人表示，中磊、仲琦近年深耕Comcast、Charter客戶，智易、合勤控則深耕電信客戶，產品包含有線電視纜線數據機、VSDL及光纖網路，未來搭上美國寬頻大基建，商機可期。

過去智易、中磊及合勤控在歐洲電信客戶布局頗深，近年也隨電信業者升級寬頻網路及WiFi 6無線網路，推升訂單成長，而仲琦也以美國有線電視市場成功經驗跨足歐洲市場。

中磊總經理王煒日前指出，看好美國等市場寬頻建設需求，傳輸速度100Mbps成為基本需求。智易總經理曾釗鵬看好2022年美國市場需求，預估美國市場年貢獻營收可望達三成以上。合勤控總經理楊國榮也觀察，美國、歐洲及中國大陸市場對於光纖PON需求都不錯。