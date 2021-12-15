半導體產能維持高檔 花旗喊買這六檔
有別於半導體周期即將觸頂的主流論調，花旗認為半導體明年仍處供不應求的情況。花旗指出，半導體供給端產能在過往幾年未有大幅擴產，目前所釋出的產能有限，除此之外，零組件缺貨和物流受阻使訂貨交付時間拉長，讓近期的產能市況更形緊俏，因此預期整體半導體供需失衡的情況將持續延續。
花旗進一步分析，5G、HPC、自動化、物聯網等新興應用將為產業帶來結構性成長的機會，同時也有望抵消掉PC、NB、TV等商品需求減弱所帶來的影響。
在供不應求的情況下，半導體產業上行周期未見轉向，半導體供應端產能利用率維持高檔，且具議價優勢；在台系供應鏈中，花旗喊買台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、聯詠（3034）、環球晶（6488）、南亞（1303）、景碩（3189）等。
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