英特爾執行長基辛格訪台 法人繼續喊買台積電

英特爾執行長基辛格訪台，雖對與台積電（2330）洽談內容保密，但法人機構分析，今年8月英特爾已在架構日揭露與台積電在N7、N6、N5等先進製程的合作細節，此次訪台，應是更進一步確認雙方的合作關係，並肯定台積電的技術，因此，維持台積電買進建議。

大型法人機構表示，英特爾8月舉辦「架構日」（Intel Architecture Day 2021），介紹英特爾下一世代產品的架構計畫，並揭露與台積電在N7、N6、N5等先進製程的合作細節。英特爾最新揭露重大世代轉換規劃藍圖，包括2款x86 CPU核心新架構、2款資料中心SoC，以及2款獨立式GPU。

英特爾並於日前宣布基於Xe HPG架構的高性能獨立顯卡命名為「Intel Arc銳炫」，首款產品Alchemist（DG2）將在2022年初發布；英特爾GPU多年的基本模塊一直都是執行單元（EU），這次變成全新Xe Core，包含矢量和矩陣ALU單元、零級和一級緩存、載入存儲單元等等；經過Xe LP低功耗架構的試水後，Xe HPG高性能架構將真正向NVIDIA、AMD發起挑戰。

分析師表示，台積電是現在擁有10nm以下高階製程的唯一純晶圓代工廠，良率又高於競爭對手，高階產能全球最多，競爭力優於同業，基辛格此次訪台，更進一步確認雙方的合作關係，並洽談更先進製程的合作，肯定台積電的技術。

現在市場擔心半導體庫存調整的問題，台積電表示，半導體供應鏈高庫存情況將會延續較長一段時間。現在5G、HPC對晶圓代工先進製程需求強，silicon content在四大平台應用增加，疫情加速數位轉型，均帶動半導體產業持續成長，而產能吃緊情況將由2021年延續到2022年。

市場看好台積電2022年每股稅後純益（EPS）將成長至約逾25元的水準。