華邦今年獲利衝高 外資升評等

記憶體大廠華邦電（2344）今年以來獲利衝高，美系外資法人最新報告認為，華邦電前三季獲利創21年新高，而該公司可望在明年的NOR和DRAM價格上漲周期中受惠，因此，給予華邦電「加碼」評等，目標價38元。

美系外資在最新報告中指出，華邦電除了可望在未來NOR和DRAM價格上漲周期中受益外，也透過收購日本松下電器（Panasonic）旗下半導體事業，確保收益和改善產品組合，把公司從專注於記憶體業務的公司，重新定位成擁有更廣泛客群的多元化IC製造商。

華邦電第三季營收270.14億元，季增7%，續創歷史新高，單季稅後盈餘達44.78億元，季增34.2%，創21年獲利新高，每股稅後盈餘則是1.13元，該美系外資看好，華邦電可在今、明年的NOR及DRAM價格上漲周期中受惠，因此，給予華邦電加碼評等，目標價38元。

另外華邦電股價近日回測年線，在30元上下呈現高檔整理，今日盤中該股上漲約2%至3%，股價盤中高點來到30.95元。