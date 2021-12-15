快訊

影／Ct值12個案疑在防疫旅館染疫 陳時中：還需進行疫調

台積電除息前外資連三賣 股價開低回測季線支撐

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）將在12月16日除息，將配發2.75元現金股利，但除息前股價卻是走弱，外資連三賣，即使有英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）來台與台積電高層會商，爭取先進製程產能的消息，今（15）日仍是開低，早盤一度下滑至596元，小幅滑落至季線之下。

台積電ADR周二收跌0.11%，收在116.29美元，外資昨日賣超台積電6,793張，連三賣，投信則是買超2,069張，連二買，自營商賣超93張，合計三大法人賣超4,817張，台積電今日股價開低。

台積電早盤以597元開出，下跌2元，市值下滑至15.48兆元，早盤一度小拉升至598元，但在賣壓仍重下，再往下探底，一度下滑至596元，小幅跌落季線，逼近半年線，盤中跌幅一度達0.5%，台積電續走弱，聯電（2303）則是止跌，以62.5元小紅開出。

台積電 除息 外資

延伸閱讀

基辛格旋風訪台 深化與台積合作

經濟日報社論／英特爾與台廠的競合關係

英特爾供應鏈線上峰會 15日登場

導入先進半導體封裝技術 Intel計畫以71億美元於馬來西亞擴廠

相關新聞

台股開盤下跌6.5點指數17,592點 台積電開盤下跌2元

台股今(15)日開盤下跌6.5點，開盤指數17,592.87點；台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價597元。

台股多空戰 公股強碰外資

受美股大跌干擾，加上投資人居高思危，外資又大賣持股，昨（14）日台股開低收低，終場大跌168點，連同櫃買指數同步雙破月線...

外資長假期間 專家：慎防結帳賣壓出籠

隨歐美耶誕節將至，外資即將進入長假模式，使得近期中大型股顯得後繼無力。市場專家提醒，投資人宜慎防在外資長假期間，本土法人...

當沖降稅延長 拚17日三讀

立法院昨（14）日進行朝野協商，就《證券交易稅條例》當沖降稅延三年達成共識，將依行政院版將當沖交易證交稅稅率減半至千分之...

低價族群 逆勢抗震

美股拉回引發外資賣壓擴大，台股昨（14）日連三黑，失守月線關卡，盤面個股漲少跌多，其中，華通（2313）、金寶等低價題材...

認購權證 長榮最熱

台股昨（14）日在美國聯準會利率會議前，市場陷入觀望下，指數終場下跌逾百點，失守17,600點大關。權證市場方面，成交量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。