台積電除息前外資連三賣 股價開低回測季線支撐
台積電（2330）將在12月16日除息，將配發2.75元現金股利，但除息前股價卻是走弱，外資連三賣，即使有英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）來台與台積電高層會商，爭取先進製程產能的消息，今（15）日仍是開低，早盤一度下滑至596元，小幅滑落至季線之下。
台積電ADR周二收跌0.11%，收在116.29美元，外資昨日賣超台積電6,793張，連三賣，投信則是買超2,069張，連二買，自營商賣超93張，合計三大法人賣超4,817張，台積電今日股價開低。
台積電早盤以597元開出，下跌2元，市值下滑至15.48兆元，早盤一度小拉升至598元，但在賣壓仍重下，再往下探底，一度下滑至596元，小幅跌落季線，逼近半年線，盤中跌幅一度達0.5%，台積電續走弱，聯電（2303）則是止跌，以62.5元小紅開出。
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