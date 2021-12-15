台股開盤下跌6.5點指數17,592點 台積電開盤下跌2元

台股今(15)日開盤下跌6.5點，開盤指數17,592.87點；台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價597元。

群益投顧說，指數初見跌破各短期均線(3日、12日、月線)走勢，短期均線走平下彎，短期均線結構中性偏空。指數在萬八大關前持強之際，已見別股強弱明顯分歧化態勢，許多高基期股陷入漲多大幅震盪，昨日此一狀況加劇，本波投機氛圍偏濃的大漲(概念股)，如元宇宙、車用零組件相關個別飆股出現重挫走勢。

群益投顧表示，漲多股基期調整轉劇下，現階段操作宜密切留意股價基期、籌碼，擇強守技術面操作應對。

周二(14日)美股四大指數收盤下跌：道瓊指數下跌106.77點、跌幅0.3%，那斯達克指數下跌1.4%，標準500指數下跌0.75%，費半指數下跌0.52%。

第一金投顧表示，美國聯準會正式展開為期兩天的FOMC會議預計將於台灣時間周四凌晨宣布會議決策，市場目前預估聯準會將宣布明年1月起縮減購債的規模翻倍，3月中停止購債。反映對於聯準會鷹派決策內容的擔憂，昨日美股高估值的成長股持續領跌，金融股則是S&P500指數11大類股當中唯一收漲的類股。

周二外資期貨淨空單增加778口至26,528口，十大交易人與特定法人合計賣出1,170口。週選支撐與壓力區落在17,600至18,000點，P/C Ratio降至1.08，整體籌碼中性看待。

三大法人周二集中市場合計賣超176.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超156億元，投信買超26.5億元，自營商（自行買賣）賣超20.2億元，自營商（避險）賣超26.3億元。