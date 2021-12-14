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台股失守月線 下跌168點收在17,599點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股終場下跌168點，收在17,599點，成交達3,011億元。示意圖／聯合報系資料照
台股終場下跌168點，收在17,599點，成交達3,011億元。示意圖／聯合報系資料照

美股四大指數拉回，亞洲股市今（14）日紛紛走跌，其中以台股跌幅僅次於港股；加權指數震盪走低，調節賣壓出籠，指數跌破10日線、月線、17,600關卡支撐，終場下跌168點，收在17,599點，成交達3,011億元。

台股面臨台指期周三結算、全球「超級央行周」周四登場及周五四巫日來臨等干擾因素，台股一度跌下跌201點，最低來到17,566點，尾盤在買單拉敲進台積電（2330）、聯發科、鴻海等權值股下，跌點稍有收斂。

盤面上，權值股不論電、金、傳，普遍壓在盤下震盪，類股以食品股較有表現，統一等逆勢走揚。而中小型股賣壓更加沉重，櫃買指數從高檔拉回、下跌1.79%或4.15點，收在226.83點。

展望後市，兆豐投信台股投資團隊表示，從基本面來看，台灣為出口導向國家，受惠外銷訂單與11月出口年增率達30.2%表現強勁，雖成長幅度受到基期因素開始下降但仍有雙位數高檔水準，加上美國10月零售銷售月增1.7%增幅創3月以來最大，有助減輕供應鏈庫存回補循環進入末段後的調整壓力。此外，台股企業獲利受惠漲價效應與科技新應用驅動下繳出亮眼成績，有助於資金持續流入支撐指數上攻。

台股 權值股

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