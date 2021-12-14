快訊

Omicron入侵恐回到三級警戒 醫師呼籲：別打AZ了！打了也是白打

朱立倫回應侯友宜千字文：對鴨霸執政 國民黨有黨立場和在野黨天職

台股開盤下跌13點 台積電開盤跌破600元關卡

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今(14)日開盤下跌13.32點，開盤指數17,754.38點；台積電（2330）開盤下跌3元，開盤價598元。

群益投顧說，短線技術面尚屬偏多，3日線下量縮收低，量能不濟而不利攻高，預期短線將持續進行震盪。盤面仍以個股表現為主，續以短多熱門標的參考短期均線變化換股操作。

周一(13日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌320.05點、跌幅0.89%，那斯達克指數下跌1.39%，標準500指數下跌0.91%，費半指數下跌2.56%。第一金投顧表示，本周包含美國、歐元區、英國、日本在內，全球共有逾20 國央行將舉行貨幣政策會議，導致市場氛圍較為觀望。

三大法人周一集中市場合計賣超102.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超90.9億元，投信賣超7.2億元，自營商（自行買賣）賣超8.4億元，自營商（避險）買超億4.4元。

周一外資期貨淨空單減少666口至25,750口，十大交易人與特定法人合計買進3,107口。週選支撐與壓力區落在17,600至18,000點，P/C Ratio升至1.21，整體籌碼中性看待。

外資 自營商

延伸閱讀

升息可能提早 第一金投信：台股投資人兩策略接招

谷月涵：台股2萬點是高點

英特爾CEO來台 准用經濟泡泡

對沖避險意味濃 外資大買元大美債20反1

相關新聞

台股開盤下跌13點 台積電開盤跌破600元關卡

台股今(14)日開盤下跌13.32點，開盤指數17,754.38點；台積電（2330）開盤下跌3元，開盤價598元。

台股短線漲勢休兵 法人：整理後有望再攻萬八

市場等待美國聯邦準備理事會（Fed）和其他國家央行利率政策出爐，美股今天收黑。法人表示，台股漲多回探短期均線，短線漲勢休...

谷月涵：台股2萬點是高點

台股近萬八，部分法人喊看上2萬點，但有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵昨（13）日說，依據2000年和2008年的...

升息可能提早 第一金投信：台股投資人兩策略接招

受美國科技類股近期大漲激勵，台股反彈大漲，逼近11月中下旬的前波高點位置。本周美國聯準會將召開12月利率決策會議，市場靜...

航空及DRAM 內資法人為何越買越多？

萬寶投顧王榮旭表示，美國11月消費者物價指數(CPI)年增6.8%，創下40年新高，預料對Fed產生更大的壓力，但對利率敏感的股市不跌反漲，頗有利空出盡的味道。

美中共識「碳中和」 概念股誰發威？

萬寶投顧楊惠宇表示，雖然美國通過舉債上限，並且初領失業金來到52年新低，但也抵不過CPI（消費者物價指數）上漲壓力，11月CPI來到6.7%，比起10月的6.2%更高，面對不停長大的通膨，如何讓資產保值已不是重點，因為固定收益己趕不上通膨，增值才能對抗洪水猛獸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。