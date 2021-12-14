台股開盤下跌13點 台積電開盤跌破600元關卡

台股今(14)日開盤下跌13.32點，開盤指數17,754.38點；台積電（2330）開盤下跌3元，開盤價598元。

群益投顧說，短線技術面尚屬偏多，3日線下量縮收低，量能不濟而不利攻高，預期短線將持續進行震盪。盤面仍以個股表現為主，續以短多熱門標的參考短期均線變化換股操作。

周一(13日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌320.05點、跌幅0.89%，那斯達克指數下跌1.39%，標準500指數下跌0.91%，費半指數下跌2.56%。第一金投顧表示，本周包含美國、歐元區、英國、日本在內，全球共有逾20 國央行將舉行貨幣政策會議，導致市場氛圍較為觀望。

三大法人周一集中市場合計賣超102.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超90.9億元，投信賣超7.2億元，自營商（自行買賣）賣超8.4億元，自營商（避險）買超億4.4元。

周一外資期貨淨空單減少666口至25,750口，十大交易人與特定法人合計買進3,107口。週選支撐與壓力區落在17,600至18,000點，P/C Ratio升至1.21，整體籌碼中性看待。