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富邦期貨：預期短線盤勢轉向量縮下跌整理

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
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英國首相強生周一證實英國出現首例 Omicron 死亡個案，同時警告，英國正面臨 Omicron 感染潮，加上美國聯準會 在內多國央行本周將召開利率決議，市場預期，Fed 可能宣布加快縮減購債計畫，且若物價壓力高漲，明年也有望較預期提前升息，科技股領跌，費城半導體指數挫跌 2.56%，道瓊跌逾 300 點。

周四凌晨美國 FOMC 會議登場，在美國 11 月 CPI 年增 6.8%，創 1982 年以來最大增幅下，Fed 對美國升息時點是否提前的不確定性，可能影響機構法人對大型權值股的買盤，加上外資 12 月下旬進入耶誕與新年長假，屆時可能缺乏海外資金挹注，預期短線盤勢轉向量縮下跌整理格局，不過，投信與集團年底作帳，仍有利中小型股輪動表現。（富邦期貨/提供）

美國聯準會 英國 美國升息

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