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該不該參加台積電除息？法人如是說

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導
法人認為台積電息值空間不大，填息可期。本報資料照片
法人認為台積電息值空間不大，填息可期。本報資料照片

台積電股價已反映缺貨題材，加上短線行情受制於題材熱度降溫，以及外資資金交投下降，法人預期台積電將維持狹幅震盪格局，對想參加除息的投資人來說，法人認為台積電息值空間不大，填息可期，仍是可以布局參與的機會。

晶圓代工族群昨日備受壓抑，指標股台積電13日早盤一度站上610元，後續朝平盤靠攏，尾盤出現賣盤壓低，股價下跌4元或0.6%，收在601元，險些失守600元整數關卡。

外資13日賣超台積電19.6億元最多，計已連續調結兩日，投信買超2.3億元，終止連四日賣超，自營商則買超8,510萬元，連四日進場布局；外資丟，內資撿，步調不一。

台積電本周除息牽動市場目光，以13日收盤價計算的現金股息殖利率為1.8%。群益投顧董事長蔡明彥指出，台積電過往除息前多會有一波除息買盤行情，然目前來看，台積電股價可說已充分反映缺貨漲價商機，缺題材熱度，加上目前美元強勢，外資也將陸續放假，整體市場對其追價力度有限。

惟可留意的是，以息值的角度觀之，台積電股息殖利率若來到2%以上，多可見中長線的外資機構進場承接，形成股價下檔支撐；目前來看，只要台積電維持晶圓代工先進製程領先地位，股價應尚不至轉空，預期台積電將在600元上下狹幅震盪。

蔡明彥指出，對想參加除息的投資人來說，台積電仍是可以布局的標的，其息值缺口不大，填息機率高，加上目前未有大幅修正的不利因素。

蔡明彥強調，在半導體擴產周期下，宜視台積電為成長股，透過中長期布局的方式以獲取資本利得的操作更適合多數投資人。

台新投顧副總經理黃文清認為，雖然晶圓代工產業近期再傳雜音，但明年報價仍有調漲空間，每股獲利有機會提升，預估至2025年營收年複合成長率逾15%，成長動能無虞，可以逢低買進參與除息。

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