美股震盪收高 台股漲14點、開17,841點

美股震盪收高，四大指數收盤全數上漲，帶動台指期今（13）日一度漲逾百點，台股也以小漲14點，開在17,841點；早盤在晶圓雙雄走揚，加上元宇宙、太陽能族群助攻下，指數再戰17,900關卡。

上周五（10日）美股受惠經濟前景改善，帶動密大消費者信心由低點反彈，且CPI物價指數符合市場預期，使投資人鬆一口氣，帶動四大指數早盤全面走高。雖然道瓊盤中一度震盪翻黑，但在蘋果、微軟等龍頭股大漲的帶動下，以及美國最新報告顯示Omicron多屬輕症，因而提振四大指數尾盤全面收高。

終場道瓊工業指數上漲216點，或0.6%，收在35970點；標普500指數上漲44.57點，或0.95%，收在4712.02點；Nasdaq指數上漲113.23點，或0.72%，收在15630點；費半指數上漲35.15點，或0.9%，收在3914.67點。

展望後市，日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，台灣經濟基本面強勁，主計總處日前將2021年經濟成長率由5.88％上修至6.09％，創11年新高；2022年經濟成長率則由3.69％上修至4.15％，國發會主委也表示，2022年的經濟成長率一定會超過4％，台商回台投資、境外資金匯回兩方案，2022、2023年大約還有5,000至6,000億元將持續投資，2022年投資動能無虞，可以支撐經濟成長力道。台股年底至隔年第1季為財報空窗期，明年展望樂觀公司將吸引市場資金脫穎而出，基本面共識高的產業有機會表態。