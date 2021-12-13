快訊

天后回歸！張惠妹打破「阿妹條款」 明年4月回蛋唱12場

沒壞人的大團圓？孫海洋尋子案「中國人口犯罪幕後」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股震盪收高 台股漲14點、開17,841點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
美股震盪收高，四大指數收盤全數上漲，帶動台指期今（13）日一度漲逾百點，台股也以小漲14點，開在17,841點。（本報系資料庫）
美股震盪收高，四大指數收盤全數上漲，帶動台指期今（13）日一度漲逾百點，台股也以小漲14點，開在17,841點。（本報系資料庫）

美股震盪收高，四大指數收盤全數上漲，帶動台指期今（13）日一度漲逾百點，台股也以小漲14點，開在17,841點；早盤在晶圓雙雄走揚，加上元宇宙、太陽能族群助攻下，指數再戰17,900關卡。

上周五（10日）美股受惠經濟前景改善，帶動密大消費者信心由低點反彈，且CPI物價指數符合市場預期，使投資人鬆一口氣，帶動四大指數早盤全面走高。雖然道瓊盤中一度震盪翻黑，但在蘋果、微軟等龍頭股大漲的帶動下，以及美國最新報告顯示Omicron多屬輕症，因而提振四大指數尾盤全面收高。

終場道瓊工業指數上漲216點，或0.6%，收在35970點；標普500指數上漲44.57點，或0.95%，收在4712.02點；Nasdaq指數上漲113.23點，或0.72%，收在15630點；費半指數上漲35.15點，或0.9%，收在3914.67點。

展望後市，日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，台灣經濟基本面強勁，主計總處日前將2021年經濟成長率由5.88％上修至6.09％，創11年新高；2022年經濟成長率則由3.69％上修至4.15％，國發會主委也表示，2022年的經濟成長率一定會超過4％，台商回台投資、境外資金匯回兩方案，2022、2023年大約還有5,000至6,000億元將持續投資，2022年投資動能無虞，可以支撐經濟成長力道。台股年底至隔年第1季為財報空窗期，明年展望樂觀公司將吸引市場資金脫穎而出，基本面共識高的產業有機會表態。

經濟成長率

延伸閱讀

台股五資金簇擁 拚年終行情

經濟投資展望論壇／蔡明彰：重啟 明年台股關鍵詞

台股基金十強 漲勢猛

國內商品擁利基 擇機布局

相關新聞

台股五資金簇擁 拚年終行情

國內傳出Omicron首度侵台案例，上周五（10日）台股行情回跌，不過，隨上市櫃公司11月營收創歷史單月新高，利多將從本...

美股震盪收高 台股漲14點、開17,841點

美股震盪收高，四大指數收盤全數上漲，帶動台指期今（13）日一度漲逾百點，台股也以小漲14點，開在17,841點；早盤在晶...

疫情震盪市場 台股2022年第1季表現仍看好

富蘭克林華美投信認為，因市場仍不確定對新型Omicron病毒對經濟影響，美國股市連續三日上漲後拉回，台股上周五（10日）...

亞德客、上銀 外資力挺

大陸限電影響逐步消弭，外資滙豐證券看好自動化產業景氣回穩，台廠亞德客（1590）、上銀各有線性滑軌、車用滾珠螺桿等商機可...

台股維持緩步上升 後市展望仍樂觀看待

安聯投信台股團隊表示，在國際情勢上，近期全球市場面臨兩項挑戰，一是全球新一波疫情的挑戰，一是美國聯準會釋出將加快升息步調...

鄭文賢專欄／伺服器、記憶體 題材加持

全球金融市場在12月上半旬表現大都呈現高檔區間震盪格局，投資人主要聚焦在兩大變數，其一為美國聯準會主席鮑爾於12月初聽證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。