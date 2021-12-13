疫情震盪市場 富蘭克林美華投信：台股2022Q1表現仍看好

受到Omicron不確定因素與美股下跌拉回影響，台股上周五(10日)開低震盪走低，終場收跌87.86點或跌0.49%，收17,826.26點，成交量2,843.87億元，周線收紅。富蘭克林華美投信表示，因市場仍不確定對新型Omicron病毒對經濟影響，美國股市連續三日上漲後拉回，台股也因出現確診，又適逢年底結帳拉回整理，但基本面有撐，仍看好2022年第1季行情，建議逢低找買點。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，由於台灣經濟基本面仍穩健成長，儘管受到Omicron疫情等不確定性因素影響、短線拉回整理，但仍審慎樂觀看好明年上半年台股投資行情，投資方向仍建議以科技為主，傳產如航運與疫情後復甦的消費類為輔搭配作配置。

郭修伸分析，變種病毒Omicron 在南非感染人數迅速飆升，傳染力較先前Delta 病毒更強，目前各國加緊海關限制，冀望能降低感染率，初步觀察染病者致死率並未偏高，尚待持續觀察。

由於美國經濟數據強勁，失業率已下降至疫情前水準，製造業ISM指數維持高檔，非製造業ISM指數則大幅攀升，顯示美國經濟十分強勁。美國消費者已經增加服務消費比例，但對於商品消費力則維持高檔，且就業狀況持續改善，薪資水準調升，郭修伸認為，美強勁消費力道可望帶動台灣外銷訂單維持高檔不墜。

不僅如此，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，隨著國際油價下滑，預期明年通膨可望逐漸降溫，進而提升消費者信心指數。而台灣廠商在晶片逐漸緩解，可望保持出口暢旺，投資方向看好包括:高速運算、車用電子、工業電腦、運動休閒、基礎建設(網通設備)等相關產品。

另外，周書玄分析，今年12月仍可期待傳統的集團股作帳行情，尤其兼具高股息殖利率。未來市場風險則應持續觀察通膨與Omicron變化。由於美中貿易戰影響，美國對中國進行貿易緊縮，熱錢(資金)持續回流台灣，故目前資金行情仍在，內資看好的題材能夠抵抗外資賣超台股的狀況，儘管有通膨發生，但台灣畢竟為外銷出口為主，今年獲利仍有調升。