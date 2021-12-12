展望台股本周走勢 法人：看這兩個「MC」臉色

台股上周周線收紅，展望明天（13日）台股走勢，法人表示，市場等待15日的美國FOMC會議結果，美股觀望，漲盪加劇，連帶影響台股表現；此外，台積電（TSMC）周四除息2.75元，過去外資多事先卡位參與除息，預期在台積電股價支撐下，預估指數區間1萬7600至1萬7950點。

台股上周在航運類股與金融股的推升下，周線持續收紅，儘管上周五加權指數下跌87點，收在1萬7826點，不過全周台股上漲129點，周線漲幅0.73%；三大法人合計加碼台股178億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，由於指數來到萬八附近，相對位於高檔區間，本周美國聯準會將召開FOMC會議，市場聚焦待會議結果，且12月下旬外資即將休長假，預期交易將轉為清淡，並由內資接手主導，以內資為主的中小型股將較有表現空間，而這波作夢行情將延續至明年第一季。

葉獻文說，2001年至2020年台股歷年12月走勢，受惠於歐美年底消費旺季推升，配合作夢行情與作帳行情等利多，台股12月份單月上漲機率高達85%，且平均漲幅達3.65%，即使扣除2001當年大漲25%，2002年以來平均漲幅亦有2.53%，加上12月以來外資已買超台股421.84億元，若法人能維持回補態勢，將有利於台股12月的多頭表現。

永豐投顧表示，美國通膨居高不下，影響投資氛圍，雖然聯準會縮減購債規模可能提高至每月300億美元，已在市場預期當中，但升息時點仍是未定數，引發風險性市場不安情緒，美股觀望，漲盪加劇，連帶影響台股表現。再者，上市櫃公司11月營收公布告一段落，大股法說會也接近尾聲，業績行情降溫，指數爬升至近期高點1萬7988點後留長上影線，且日KD已達過熱區間，FOMC會議前缺乏強力買盤推升力道。

此外，上週加權指數成交量已逐日遞減，本周面臨FOMC會議前夕及耶誕長假前，預期外資交投清淡，權值股較難有表現空間，但周四台積電除息2.75元，過去外資多事先卡位參與除息，故預期在台積電股價有所支撐下，預估指數區間1萬7600至1萬7950點，先前遭逢投信賣超的高速傳輸IC類股，股價已走低，可逢低布局。