台股下跌87點收17,826點 周線連二紅

台股今(10)日收盤下跌87.86點，收盤指數17,826.26點，成交量2,843.88億元；全周下跌129.12點，周K線連二紅。台積電（2330）收盤下跌3元，收盤價605元。

今日開盤曾下跌逾百點，跌至17,767.8點，隨後在台積電發威之下，指數開始上升，但最後一盤仍遭摜低。

電子類股成交占大盤比重約五成，運輸股成交占三成；貨櫃三雄今日僅萬海（2615）力撐平盤，長榮（2603）及陽明（2609）跌幅超過3%，航空雙雄走勢疲軟。成交金額大且上漲者有：欣興（3037）、技嘉（2376）、台勝科（3532）、昇達科（3491）、元晶（6443）、中美晶（5483）、元太（8069）、晶宏（3141）及力積電等；成交金額大卻走勢疲軟者有：大同（2371）、鈺創（5351）、亞信（3169）、撼訊（6150）、嘉晶（3016）、南電（8046）、晶豪科（3006）與創惟（6104）等股。

第一金投顧說，萬八壓力不小，外資空單仍將近25,000口留倉，市場買盤追價謹慎，後續則需堤防多日上攻卻站不上的回檔風險。目前先看17,000~18,000 點區間震盪。

第一金投顧表示，操作上，資金持續於市場尋找機會，惟漲跌連貫性不高，輪動相當快速，多數個股追價意願偏低，須留意追高風險，僅少數題材股投機買盤較有延續力道。此外，下周將迎來12月美國 Fed 利率決策會議，預期資金短線或將轉趨謹慎觀望等待結果，在萬八短線不易攻克下，投資人或可先停看聽逢低布局。