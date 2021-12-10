統一投顧：明年台股展望「虎彩頭」 選股挑五大族群

統一證券（2855）今(10)日舉行2022年台股投資展望會，統一投顧總經理黎方國針對2022年全球總體經濟情勢、台股投資策略及看好產業，進行完整的分析說明。統一投顧認為2022年台股仍將維持多頭格局不變。由於2022年是虎年，特別以「虎彩頭，向2萬點邁進」，定調全年走勢。

黎方國表示，預計2022年第１季全球將有六成人口完成接種疫苗，已達成初步集體免役，看好後疫情時代的景氣復甦前景。

市場擔心的「通膨議題」亦可望隨著疫情的好轉，以及供應鏈的恢復，將逐漸淡化；加上新任超級鴿派的聯準會副主席的上任，以及美國期中選舉選情的考量，統一投顧獨排眾議，認為2022年美國聯準會將不會升息。因此，在美國貨幣政策仍然保持中性偏寬鬆及多項大型基礎建設的推動下，美股可望續創新高，並帶動全球資本市場信心。

在台股方面，台灣左擁外銷中美兩國景氣復甦、右擁內需五倍券的加持，經濟成長仍將持續擴張。統一投顧預估2022年台灣經濟成長率(GDP)上看4.2%，雖然受到高基期的影響，較2021年的6.0%稍遜，不過整體經濟情勢是呈現逐季成長，一季比一季好的態勢，有利台股的多頭格局。

統一投顧預估，2022年台股指數的高低點將在16,000~19,600點間，搭配特殊事件題材發酵，例如，疫情趨緩、暫停升息等利多激勵，台股有機會向上挑戰20,000點。

黎方國表示，科技股將重回領漲主軸，傳產股獲利將持平。搭配成長模型推估，整體台股上市櫃公司獲利的在第1季表現仍強，之後成長力度逐季遞減、第3季築底，第4季重新恢復成長動能，因此推估2022年台股指數走勢將出現「二個高點」的「M型」走勢。

指數的二個高點分別出現在第1季及第4季，第1一季高點上看19,000點，第4季在九合一大選的加持下，可望再創歷史新高，指數高點為19,600點，甚至有機會向上挑戰20,000點。

黎方國表示，影響2022年台股的變數，除了上市櫃公司獲利的成長趨勢外，疫情的發展、通膨的控制、各國央行的貨幣政策、中美關係的變數，以及美國期中大選及台灣九合一大選結果，都會對股市造成影響。

由於2022年指數高低點相差達3,000點以上，上下波動劇烈，因此，需要聚焦產業趨勢以及市場題材，慎選個股，才是獲利制勝的關鍵。統一投顧歸納出五大選股方向，其中電子股仍是選股的主軸，包括科技權值股、元宇宙、第三代半導體、漲價概念股及)受惠QE退場的金融股，都是投資人可以留意的標的。

另外，由於2021年陸股及港股跌幅很重，表現居於全球股市末段班。隨著2022年第2季中國大陸「二十大」的召開，整體領導階層的穩固，新的振興經濟方案可望出台，搭配陸股港股的低基期優勢，2022年陸股港股的走勢也值得期待，投資人可以透過複委託及ETF，參與投資。