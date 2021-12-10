明年台股展望 統一投顧：「虎彩頭」向2萬點邁進

統一證券（2855）舉行明(2022)年台股投資展望會，與先前多家投顧中性偏保守的看法不同，統一投顧董事長黎方國認為，2022年台股仍將維持多頭格局不變。由於2022年是虎年，特別以「虎彩頭，向2萬點邁進」，定調全年走勢。

黎方國表示，預計2022年第1季全球將有六成人口完成接種疫苗，已達成初步集體免役，看好後疫情時代的景氣復甦前景。

市場擔心的「通膨議題」亦可望隨著疫情的好轉，以及供應鏈的恢復，將逐漸淡化；加上新任超級鴿派的聯準會副主席的上任，以及美國期中選舉選情的考量，統一投顧獨排眾議，認為2022年美國聯準會將不會升息。因此，在美國貨幣政策仍然保持中性偏寬鬆及多項大型基礎建設的推動下，美股可望續創新高，並帶動全球資本市場信心。

在台股方面，台灣左擁外銷中美兩國景氣復甦、右擁內需五倍券的加持，經濟成長仍將持續擴張。統一投顧預估2022年台灣經濟成長率(GDP)上看4.2%，雖然受到高基期的影響，較2021年的6.0%稍遜，不過整體經濟情勢是呈現逐季成長，一季比一季好的態勢，有利台股的多頭格局。

統一投顧預估，2022年台股指數的高低點將在16000~19600點間，搭配特殊事件題材發酵，例如疫情趨緩、暫停升息等利多激勵，台股有機會向上挑戰20000點。

二個高點分別出現在第1季及第4季，第一季高點上看19,000點，第4季在九合一大選的加持下，可望再創歷史新高，指數高點為19,600點，甚至有機會向上挑戰20,000點。

其中電子股仍是選股的主軸，包括(1)科技權值股、(2)元宇宙、(3)第三代半導體、(4)漲價概念股，以及(5)受惠QE退場的金融股，都是投資人可以留意的標的。

另外，由於2021年陸股及港股跌幅很重，表現居於全球股市末段班。隨著2022年中國大陸「二十大」的召開，整體領導階層的穩固，新的振興經濟方案可望出台，搭配陸股港股的低基期優勢，2022年陸股港股的走勢也值得期待，投資人可以透過複委託及ETF，參與投資。