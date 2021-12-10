洋基工程13日起受理競價拍賣 底價每股155.17元

富邦證券輔導的洋基工程（6691）12月13日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股155.17元，12月13日起開始競價拍賣到12月15日結束，12月17日為開標日，將依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.16倍(180元)為承銷價格的上限。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，洋基工程此次發行現金增資新股上市案，採競價拍賣者計有5,433千股，公開申購計有1,458千股，競拍底價每股訂為155.17元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.16倍為承銷價格上限，訂於12月21日開始公開申購。

洋基工程成立於1980年，聚焦高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與節能技術服務，隨著技術進步與產業升級，使高科技廠商對於生產環境的要求更趨嚴謹，為使產品能於具有良好條件與高度穩定的環境下生產製造，無塵室及機電空調系統對高科技廠商而言係十分重要之生產設施，洋基工程自成立以來即專注於該領域，客戶含括半導體、光電、電子零組件、面板、太陽能、生技及傳統等產業之國際知名廠商。

國際知名大廠因應終端市場需求強勁，且持續布局研發先進製程，均積極投入資本支出以擴增產能，使廠務工程相關需求隨之成長。洋基工程憑著多年來累積之豐富經驗與實績、優良工程設計與統籌管理能力、穩健的財務結構等優勢，未來營運將隨之受惠。此外，由於全球氣候變遷及地球持續暖化，加上能源匱乏及環境污染問題，近年來各國積極推動節能減碳及綠色環保概念，洋基工程可協助客戶設計高效率與高品質之廠務規劃，以達到節約能源與成本的效益，甚至申請國內外的綠建築認證。另除了高科技等產業外，洋基工程擬應用自身的專業知識與能力，將業務範圍拓展至民生商業領域，使未來公司的收入來源更加多元化。

2020年度洋基工程營業收入為53.54億元，毛利率為14.70%，每股稅後純益為11.37元，2021年發放現金及股票股利共11元，股利發放率高達97%，回饋股東對公司的支持。受惠台灣半導體及印刷電路板等業者持續投資興建廠房，洋基工程因而承攬多件較大規模的專案，加上成功切入中國大陸當地業者於廠務相關的主要供應鏈。洋基工程2021年前三季稅後淨利相較2020年度同期成長達131.58%，每股稅後純益已達到11.07元，洋基工程的經營成效及營收獲利表現穩健。