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棄貨櫃買遊艇？東哥遊艇盤中股價高過長榮

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
東哥遊艇董事長闕慶承 記者吳秉鍇／攝影
東哥遊艇董事長闕慶承 記者吳秉鍇／攝影

貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）今（10）日下跌逾2%，萬海（2615）小翻紅在平盤附近，但有一檔也和「海」有關的股票連日上漲狂飆，盤中漲停153元。東哥遊艇（8478）的大漲引發網友注意，稱「航運只買遊艇」。

引起PTT網友熱議，「東哥準備當大哥了」、「航運只買遊艇」、「大哥遊艇開走了」、「東哥笑出來 真的很扯」、「航運三雄又洗牌了 東哥 海哥」、「東哥股價比長榮高？台股你他媽」。

東哥遊艇正值傳統的交船旺季，且高雄新廠逐步投產，可望增加1艘70呎以上的遊艇交付，有利業績上攻，挹注營運表現。該業者剛參加全球最大遊艇展-美國羅德岱堡「國際遊艇展」（FLIBS），接獲7艘豪華遊艇訂單，創下歷屆參展最亮眼成績，在手訂單已排至2024年。

遊艇 東哥 長榮

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