棄貨櫃買遊艇？東哥遊艇盤中股價高過長榮
貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）今（10）日下跌逾2%，萬海（2615）小翻紅在平盤附近，但有一檔也和「海」有關的股票連日上漲狂飆，盤中漲停153元。東哥遊艇（8478）的大漲引發網友注意，稱「航運只買遊艇」。
引起PTT網友熱議，「東哥準備當大哥了」、「航運只買遊艇」、「大哥遊艇開走了」、「東哥笑出來 真的很扯」、「航運三雄又洗牌了 東哥 海哥」、「東哥股價比長榮高？台股你他媽」。
東哥遊艇正值傳統的交船旺季，且高雄新廠逐步投產，可望增加1艘70呎以上的遊艇交付，有利業績上攻，挹注營運表現。該業者剛參加全球最大遊艇展-美國羅德岱堡「國際遊艇展」（FLIBS），接獲7艘豪華遊艇訂單，創下歷屆參展最亮眼成績，在手訂單已排至2024年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言