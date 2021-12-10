快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

P3前實驗室人員染疫原因？中研院長這樣說

洋基工程13日起受理競價拍賣 底價每股155.17元

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

富邦證券輔導的洋基工程股份有限公司(以下簡稱：洋基工程)12月13日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股新台幣(下同)155.17元，12月13日起開始競價拍賣到12月15日結束，12月17日為開標日，將依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.16倍(180元)為承銷價格之上限。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，洋基工程（6691）此次發行現金增資新股上市案，採競價拍賣者計有5,433千股，公開申購計有1,458千股，競拍底價每股訂為155.17元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.16倍為承銷價格上限，訂於12月21日開始公開申購。

洋基工程成立於1980年，聚焦高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與節能技術服務，隨著技術進步與產業升級，使高科技廠商對於生產環境之要求更趨嚴謹，為使產品能於具有良好條件與高度穩定之環境下生產製造，無塵室及機電空調系統對高科技廠商而言係十分重要之生產設施，洋基工程自成立以來即專注於該領域，客戶含括半導體、光電、電子零組件、面板、太陽能、生技及傳統等產業之國際知名廠商。國際知名大廠因應終端市場需求強勁，且持續布局研發先進製程，均積極投入資本支出以擴增產能，使廠務工程相關需求隨之成長。洋基工程憑著多年來累積之豐富經驗與實績、優良工程設計與統籌管理能力、穩健之財務結構等優勢，未來營運將隨之受惠。此外，由於全球氣候變遷及地球持續暖化，加上能源匱乏及環境污染問題，近年來各國積極推動節能減碳及綠色環保概念，洋基工程可協助客戶設計高效率與高品質之廠務規劃，以達到節約能源與成本之效益，甚至申請國內外之綠建築認證。另除了高科技等產業外，洋基工程擬應用自身之專業知識與能力，將業務範圍拓展至民生商業領域，使未來公司之收入來源更加多元化。

2020年度洋基工程之營業收入為53.54億元，毛利率為14.70%，每股稅後盈餘為11.37元，2021年發放現金及股票股利共11元，股利發放率高達97%，回饋股東對公司之支持。受惠台灣半導體及印刷電路板等業者持續投資興建廠房，洋基工程因而承攬多件較大規模之專案，加上成功切入中國大陸當地業者於廠務相關之主要供應鏈。洋基工程2021年前三季之稅後淨利相較2020年度同期成長達131.58%，每股稅後盈餘已達到11.07元，洋基工程之經營成效及營收獲利表現穩健。

洋基 競拍 半導體

延伸閱讀

全新電路與汙水處理系統 竹市東門市場升級完工

洋基工程握逾170億訂單

名家書法 執行署台南分署12月7日打5折再拍賣

水廠出包鳳梨田遭殃 高雄七旬老農憂後遺症毀心血

相關新聞

台股下跌87點收17,826點 周線連二紅

台股今(10)日收盤下跌87.86點，收盤指數17,826.26點，成交量2,843.88億元；全周下跌129.12點，...

力積電上市後連跌3天 網友：力積怎麼了？

力積電（6770）下市近9年，(6)日終於從興櫃轉上市，但蜜月行情只維持1天，之後連跌3天，今（10）日才翻紅上漲，漲幅...

資本支出透玄機！ 明年這些半導體股最有錢景

所謂的資本支出定義是指公司為了維持現有競爭力，或者創造未來更多可能的營收、獲利而購買的新資產，或是為了獲得或延長固定資產耐用年限的費用，包括投資固定資產、土地、機具設備的投入，或者無形資產如專利或智慧財產權。

外資狂敲航空雙雄 華航、長榮航居買超前2名

外資今（10）日大買航空股，買超前2大為華航（2610）34,682張，長榮航（2618）14,047張。華航跌幅2.2...

台股衝關萬八前 法人、散戶共襄盛舉人氣股夯

台股本波下探季線收腳後，挾強勁基本面、高殖利率等優勢，加上年底作帳行情發動，再度上演V型反轉戲碼，各路買盤積極共襄盛舉，長榮（2603）等法人買超、融資同步增加個股，更扮演盤面人氣指標。

財長：正面看待明年股市 但須留意Fed升息衝擊

財政部長蘇建榮指出，今年出口暢旺，前11月成長率高達3成，反映產業在疫情危機中已掌握住轉機，在實體經濟堅強前提下，正面看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。