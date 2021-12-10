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力積電上市後連跌3天 網友：力積怎麼了？
力積電（6770）下市近9年，(6)日終於從興櫃轉上市，但蜜月行情只維持1天，之後連跌3天，今（10）日才翻紅上漲，漲幅2.54%。PTT網友感嘆，上市前大家說每個人都該有力積電，結果上市後就無情到貨，「相信黃董，上市就懂......力積怎麼了？」
對此網友紛紛回應，「上市就懂，現在懂了嗎?」、「相信黃董 輸光就懂」、「倒貨吃貨傻傻分不清楚」、「設備被拖去回收廠賣了」、「下市過一次…那就來第二次…疑？」、「我已經懂完了」、「跌下來給你上車不好嗎」。
董事長黃崇仁誓言要讓力積電成為全球第5大半導體公司。並表示力積電受惠晶圓代工噴發，長約訂單滿載至2023年，明年代工漲價10%至15%是既定趨勢，未來展望樂觀，且由於力積電股本小、籌碼集中，上市後有利投信和外資來投資。
力積電以70.4元開低，但盤中有買盤進來，一度拉升至74.2元，後收斂震盪至72.8元，漲幅2.54%。
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