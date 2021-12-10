快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

P3前實驗室人員染疫原因？中研院長這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳本土確診案例 防疫股再成強勢股、毛寶漲停開盤領攻

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
中研院南港P3實驗室人員篩檢確診。 圖／聯合報系資料照
中研院南港P3實驗室人員篩檢確診。 圖／聯合報系資料照

國內連續35天本土零確診破功，傳出有南港P3實驗室人員確診，消息傳出，台股今（10）日開低，防疫概念股再成為盤面上的焦點，毛寶（1732）跳空以漲停開出，盤中漲幅逾9%；口罩股美德醫療-DR、康那香（9919）、恆大（1325）等股盤中漲幅逾半根停板。

國內傳出本土確診案例，疫情再度出現緊張的態勢，台股以17,893.29點開低，一度下滑至17,767.8點，各類股幾乎都是下跌，僅鋼鐵、生技等少數類股抗跌，盤面上以防疫概念股的表現強勢。

毛寶以31.9元漲停開出，盤中漲幅9.13%；美德醫療-DR以15.35元開出，盤中漲幅5.28%；康那香以26.7元開出，一度拉升至27元，盤中漲幅6.5%；恆大也是開高，盤中漲幅逾5%；亞諾法（4133）以42.7元開高後一度拉升至漲停43.8元，盤中漲幅5.77%。

漲停 台股

延伸閱讀

世盟視訊論壇 曾永權：防疫下半場要加速疫苗接種

防疫理賠減 台產賺1.3億

街景變舞台！建國科大美容系畢展 彰縣府大門口快閃

明年元旦打完2劑新規定 桃園教職員工趕12/17打完

相關新聞

台股下跌87點收17,826點 周線連二紅

台股今(10)日收盤下跌87.86點，收盤指數17,826.26點，成交量2,843.88億元；全周下跌129.12點，...

力積電上市後連跌3天 網友：力積怎麼了？

力積電（6770）下市近9年，(6)日終於從興櫃轉上市，但蜜月行情只維持1天，之後連跌3天，今（10）日才翻紅上漲，漲幅...

資本支出透玄機！ 明年這些半導體股最有錢景

所謂的資本支出定義是指公司為了維持現有競爭力，或者創造未來更多可能的營收、獲利而購買的新資產，或是為了獲得或延長固定資產耐用年限的費用，包括投資固定資產、土地、機具設備的投入，或者無形資產如專利或智慧財產權。

外資狂敲航空雙雄 華航、長榮航居買超前2名

外資今（10）日大買航空股，買超前2大為華航（2610）34,682張，長榮航（2618）14,047張。華航跌幅2.2...

台股衝關萬八前 法人、散戶共襄盛舉人氣股夯

台股本波下探季線收腳後，挾強勁基本面、高殖利率等優勢，加上年底作帳行情發動，再度上演V型反轉戲碼，各路買盤積極共襄盛舉，長榮（2603）等法人買超、融資同步增加個股，更扮演盤面人氣指標。

財長：正面看待明年股市 但須留意Fed升息衝擊

財政部長蘇建榮指出，今年出口暢旺，前11月成長率高達3成，反映產業在疫情危機中已掌握住轉機，在實體經濟堅強前提下，正面看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。