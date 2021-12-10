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傳本土確診案例 防疫股再成強勢股、毛寶漲停開盤領攻
國內連續35天本土零確診破功，傳出有南港P3實驗室人員確診，消息傳出，台股今（10）日開低，防疫概念股再成為盤面上的焦點，毛寶（1732）跳空以漲停開出，盤中漲幅逾9%；口罩股美德醫療-DR、康那香（9919）、恆大（1325）等股盤中漲幅逾半根停板。
國內傳出本土確診案例，疫情再度出現緊張的態勢，台股以17,893.29點開低，一度下滑至17,767.8點，各類股幾乎都是下跌，僅鋼鐵、生技等少數類股抗跌，盤面上以防疫概念股的表現強勢。
毛寶以31.9元漲停開出，盤中漲幅9.13%；美德醫療-DR以15.35元開出，盤中漲幅5.28%；康那香以26.7元開出，一度拉升至27元，盤中漲幅6.5%；恆大也是開高，盤中漲幅逾5%；亞諾法（4133）以42.7元開高後一度拉升至漲停43.8元，盤中漲幅5.77%。
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